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Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR işte anne projesiyle çalışmak isteyen annelere büyük destek veriyor. İŞKUR yeni projesiyle annelere aylık 2400 TL ödeme desteği verecek! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 0-15 yaş arasında çocuğu olan annelere maddi destek sağlıyor. Proje kapsamında anneler günlük 80 TL'ye yakın destek alacak. Projeyle birlikte çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler günlük meslek eğitim kurslarında eğitim alacak. Bu eğitimler sırasında da annelere günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme aylık toplam 2400 TL olacak. Peki, işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İşte projeyle ilgili tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 10.10.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 22:55
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