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Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR işte anne projesiyle çalışmak isteyen annelere büyük destek veriyor. İŞKUR yeni projesiyle annelere aylık 2400 TL ödeme desteği verecek! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 0-15 yaş arasında çocuğu olan annelere maddi destek sağlıyor. Proje kapsamında anneler günlük 80 TL'ye yakın destek alacak. Projeyle birlikte çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler günlük meslek eğitim kurslarında eğitim alacak. Bu eğitimler sırasında da annelere günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme aylık toplam 2400 TL olacak. Peki, işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İşte projeyle ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 22:55
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Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR'dan annelere müjdeli haber geldi. İstihdamı artırmak isteyen ve çocuğu olan kadınların iş hayatına katılmasını hedefleyen İŞKUR'dan annelere büyük destek geliyor. Hazırlanan yeni projeyle İŞKUR annelere aylık 2400 TL destek verecek. Projeden yararlanmak isteyen kadınların, günlük meslek eğitim kurslarında eğitim alması gerekiyor. Bu eğitimler esnasında günlük 80 TL'ye yakın ücret ödenecek. Peki, İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İşte projeye başvuru şartları!

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Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞTE ANNE PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.

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Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

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Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR işbaşı eğitim programlarına start verdi. Bu programlar içerisinde en önemlilerinden biri de, 'Anne projesi' oldu. İŞKUR vasıtasıyla yürütülen 'İşte Anne Projesi' çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler için büyük fırsatlar sunuyor.

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Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

Devlet çalışmak isteyen annelere günlük meslek eğitim kurslarında eğitim veriyor. Bu eğitimler sırasında da günlük 80 TL'ye yakın bir ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine giriyor.