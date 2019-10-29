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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

Emeklilerin gözü kulağı intibak yasası ile ilgili çalışmalarda! 2000 sonrası emekliler, 2000 öncesi emeklilere oranla daha az maaş alıyor. Aradaki maaş farkı giderek açılırken, özellikle 2008 sonrası emekliler büyük mağduriyet yaşıyor. Emekliler maaş dengesi talebinde bulunurken, daha önce bir kez seyyanen zam uygulaması gerçekleştirilmişti. Seyyanen zam ile aradaki makasın kapatılması konuşulurken, emekli intibak yasası için gözler TBMM'de... Ombudsman daha önce emeklilerin talebine olumlu yanıt verirken, mahkemeler bireysel başvurular olduğu gerekçesiyle talepleri reddeti. Böylece intibak için tek formül Meclis'ten çıkacak karar olarak kaldı. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? Emekli intibak yasası çıkacak mı? İntibak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 13:16
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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

Emekli intibak yasası ile ilgili çalışmalar sürüyor. 2000 sonrası emeklilerin hak kayıplarının telafi edileceği intibak düzenlemesi uzun yıllardır gündemde. 2000 öncesi emekliler, 2000 sonrası emeklilerden daha yüksek maaş alıyorlar. 2000 sonrası emeklilerin talebi ombudsman tarafından haklı bulundu. İdare mahkemelerine yapılan başvurulardan sonuç çıkmazken, Yargıtay ve AYM'den de red kararı geldi. Bunun üzerine emekli intibak yasası için tek çıkış kapısı Meclis oldu. TBMM konuyla ilgil çalışmaları yapacak. Emeklilerin hak kayıplarının telafi edilmesi için 355 TL'ye kadar seyyanen artış gündemde. Peki,Emekli intibak yasasında son dakika var mı? Emekli intibak yasası ne zaman görüşülecek? İntibak nedir? İşte emekli intibak yasası ile ilgili merak edilenler ve detaylar...

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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları arasındaki farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemleri ise maalesef değişmedi.

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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

Emeklilik şartları da, ücret sistemi de, zam usulleri de farklı farklı uygulanmaya devam ediyor. Burada da mutlak surette bir norm birliği gerekiyor. Bunun yanında aynı kurumdan emekli olanlar arasında da ücret farklılıkları ortaya çıkıyor.

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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar, birbirinden çok farklı ücretler alıyor. Bunun düzeltilmesi için 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için bir düzenleme yapılmış ve 355 lirayı bulan artışlar sağlanarak sorun bir nebze olsun çözülmüştü. Ancak hem Bağ-Kur emeklileri hem de 2000 yılı ve sonrası emekli olanlar için mağduriyet devam ediyor.

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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

5 milyon emekli söz konusu düzenlemeden yararlanmış; bunların yaklaşık 3.5 milyonu 100 lira, kalanları da 1 ile 99 lira arasında değişen tutarda seyyanen zam almıştı. Bunun ardından 2016 yılında tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tekrar 100 liralık daha seyyanen zam yapıldı.