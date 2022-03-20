İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....

İŞKUR tarafından 92 bin işçi alımı yapılacak. Mart ayı içerisinde çeşitli meslek gruplarında işçi alımı yapılacağı duyurusu geldi. Özel sektörde iş fırsatları sürüyor. Halen 92 bini aşkın personel için açık kadro bulunuyor. En çok beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi ve satış danışmanı aranıyor. KPSS şartı aranmaksızın, ilkokul mezunu ve deneyimsiz olanlarında iş imkanı bulabileceği duyurular için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR işçi alımı için son gelişmeler...