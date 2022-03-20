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Haberler Galeri İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....

İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....

İŞKUR tarafından 92 bin işçi alımı yapılacak. Mart ayı içerisinde çeşitli meslek gruplarında işçi alımı yapılacağı duyurusu geldi. Özel sektörde iş fırsatları sürüyor. Halen 92 bini aşkın personel için açık kadro bulunuyor. En çok beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi ve satış danışmanı aranıyor. KPSS şartı aranmaksızın, ilkokul mezunu ve deneyimsiz olanlarında iş imkanı bulabileceği duyurular için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR işçi alımı için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2022 22:25 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 22:25
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İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....

İŞKUR aracılığıyla 92.000 işçi alınacak. Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir. Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi gibi birçok meslek gruplarında alımlar gerçekleşecek. Özellikle özel sektörde iş fırsatları sürüyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde mevcut 92 bini aşkın personel için açık kadro bulunuyor. Bunlar arasında en fazla beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi, satış danışmanı yer alıyor. Personel alımları için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....

İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

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İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....

EN ÇOK GÜVENLİKÇİ ALINDI

İŞKUR'a bu yılın ilk 2 ayında 309 bin 907 açık iş başvurusu yapıldı.

Açık işlerin yüzde 99.6'sı özel sektörden geldi.

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İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....

Sektör itibarıyla en fazla açık iş 136 bin 765 ilanla imalat sanayii sektöründen alındı.

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İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....

İlk 2 ayda 199 bin 400 kişi işe kavuşurken; en fazla yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında, mesleklere göre ise güvenlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde gerçekleşti.