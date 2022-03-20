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Haberler Galeri Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...

Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için detaylar belli olmaya başladı. Emeklilerin gözü kulağı ikramiyeler için gelecek açıklamalara çevrildi. 2018 yılından itibaren itibaren Kurban ve Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatan emekli ikramiyelerinde artış yaşanacağı gündeme geldi. Bilindiği üzere ödemeler 1.100 TL olarak yapılıyordu. Emekli maaşları ve asgari ücrette yaşanan artış sonrasında benzer düzenlemenin ikramiyeler içinde yapılması bekleniyor. İşte, emekli bayram ikrameleri artacak mı? 2022 yılında bayram ikramiyeleri zamlanacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2022 19:51
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Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...

Emeklinin yüzünde güller açacak. Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme. Nisan ayı sonunda... Milyonlarca emekli 2022 yılında bayram emekli ikramiyelerinin artıp artmayacağını merak ediyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarında yaşanan artış sonrasında gözler ikramiye için gelecek açıklamalara çevrildi. Bu sene asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

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Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...

Milyonlarca emekli her bayram olduğu gibi bu bayram da ikramiye alacaklar. İkramiye dönemi yaklaşırken emekliler için bu yıl yeni bir artış görüldü.

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Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...

Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyeye yeni zam geliyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...

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Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...

Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte emekliler için de ikramiye dönemi geliyor. Her yıl bayram öncesinde ikramiye alan emekliler için bu yıl yeni bir artış göründü. Bunun için 4 formül masada...

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Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...

Emeklilerin bayram ikramiyesi dönemi yaklaşırken, zam beklentileri de arttı. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor.