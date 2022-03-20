Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için detaylar belli olmaya başladı. Emeklilerin gözü kulağı ikramiyeler için gelecek açıklamalara çevrildi. 2018 yılından itibaren itibaren Kurban ve Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatan emekli ikramiyelerinde artış yaşanacağı gündeme geldi. Bilindiği üzere ödemeler 1.100 TL olarak yapılıyordu. Emekli maaşları ve asgari ücrette yaşanan artış sonrasında benzer düzenlemenin ikramiyeler içinde yapılması bekleniyor. İşte, emekli bayram ikrameleri artacak mı? 2022 yılında bayram ikramiyeleri zamlanacak mı?