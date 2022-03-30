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Haberler Galeri İŞKUR 88.000 İŞÇİ ARIYOR! 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat! Deneyimli, deneyimsiz 4.250 TL maaşla işçi alımı başvuruları...

İŞKUR 88.000 İŞÇİ ARIYOR! 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat! Deneyimli, deneyimsiz 4.250 TL maaşla işçi alımı başvuruları...

İş arayan vatandaşların ilk adresi olan İŞKUR, yeni işçi alımları için duyuru yayımladı. İŞKUR, resmi internet sitesinin ilanlar bölümünden yayımlanan iş ilanlarına kolaylıkla ulaşılıyor. En çok iş ilanının duyurulduğu sektörler ise, beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. İŞKUR üzerinden belgeleri dolduranlara, seçtikleri mesleklere göre seçenekler sunuluyor. Kamu ve özel sektör için duyurulan ilanlar kurum üzerinden kolaylıkla görülebiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022 19:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 19:36
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İŞKUR 88.000 İŞÇİ ARIYOR! 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat! Deneyimli, deneyimsiz 4.250 TL maaşla işçi alımı başvuruları...

İŞKUR 88.000işçi arıyor. 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat. Deneyimli, deneyimsiz işçi alımı başvuruları merak ediliyor. İŞKUR tarafından her gün yüzlerce farklı sektörlerde personel alımı yapılıyor. eşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 88 bin oldu. 2022 yılının başından bu yana 307 bin kişinin iş bulmasına sebep olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından inceleniyor. İşte, İŞKUR personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 88.000 İŞÇİ ARIYOR! 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat! Deneyimli, deneyimsiz 4.250 TL maaşla işçi alımı başvuruları...

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE KADRO SAYISI

Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1

Abone İşleri Memuru 1

Acil Servis Hemşiresi 3

Acil Tıp Teknisyeni 43

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 46

Ağ Teknolojileri Uzmanı 1

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 13

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1

Ağaç Kurutma İşçisi 2

Ağaç Palet İmalatçısı 35

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İŞKUR 88.000 İŞÇİ ARIYOR! 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat! Deneyimli, deneyimsiz 4.250 TL maaşla işçi alımı başvuruları...

Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 3

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 3

Ahşap Ambalaj İşçisi 15

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 31

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 3

Ahşap Doğrama İmalatçısı 16

Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 2

Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 2

Ahşap Ev İmalat İşçisi 2

Ahşap İskelet Montaj Elemanı 3

Ahşap İskeletçi 18

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İŞKUR 88.000 İŞÇİ ARIYOR! 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat! Deneyimli, deneyimsiz 4.250 TL maaşla işçi alımı başvuruları...

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 7

Ahşap Kalıpçı 5

Ahşap Kapı İmalatçısı 10

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 16

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 143

Ahşap Mobilya İmalatçısı 176

Ahşap Montaj Elemanı 14

Ahşap Tekne İmalat Ustası 1

Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 4

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 3

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 357

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 3

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İŞKUR 88.000 İŞÇİ ARIYOR! 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat! Deneyimli, deneyimsiz 4.250 TL maaşla işçi alımı başvuruları...

Akrilik İplik Üretim İşçisi 15
Aksesuar Şefi (Tekstil) 1
Alabalık Yetiştiricisi 2
Alakart Aşçısı 33
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 10
Alçı Sıva Uygulayıcısı 52
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
Almanca Öğretmeni 8
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri 1
Alüminyum Doğramacı 34
Asistan/Stajyer Muhabir 21
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 3
Aşçı 536
Aşçı (Özel Hizmet) 21
Aşçı Yamağı (Çırağı) 17