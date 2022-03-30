İŞKUR 88.000 İŞÇİ ARIYOR! 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat! Deneyimli, deneyimsiz 4.250 TL maaşla işçi alımı başvuruları...

İş arayan vatandaşların ilk adresi olan İŞKUR, yeni işçi alımları için duyuru yayımladı. İŞKUR, resmi internet sitesinin ilanlar bölümünden yayımlanan iş ilanlarına kolaylıkla ulaşılıyor. En çok iş ilanının duyurulduğu sektörler ise, beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. İŞKUR üzerinden belgeleri dolduranlara, seçtikleri mesleklere göre seçenekler sunuluyor. Kamu ve özel sektör için duyurulan ilanlar kurum üzerinden kolaylıkla görülebiliyor.