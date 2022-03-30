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Haberler Galeri 3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...

3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro için detaylar belli olmaya başladı. Yeni yılda asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan tarihi zam sonrasında gözler Temmuz ayına çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları ile birçok vatandaş Temmuz ayını beklemeye başladı. Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarının Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor. Konu hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022 21:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 21:56
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3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...

3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret ve sözleşmeliye kadro hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Tarih verildi, detaylar belli oluyor. Onaylandığı an maaşlarda değişim olacak. Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak, statüsünü değiştirecek devrim niteliğinde yasal düzenlemeler ve zam kararları için takvim belli olmaya başladı. EYT'de son durum ne? EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? sorularına yanıt aranıyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonların merakla beklediği konular hakkındaki gelişmeleri tek tek anlattı.

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3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...

İşte o açıklamalardan satır başları;

TAKVİM ASGARİ ÜCRETLE BAŞLADI

Aslında bu takvim yıl başında asgari ücretle birlikte başlamıştı. Asgari ücrete ciddi bir zam oldu tarihi bir zam diyebiliriz yüzde 50'nin üzerinde.

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3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...

Takvimi belirlemişti hükümet aslında asgari ücret sonra emekliler ve memurlara yapılan ek zamların yasalaşması ondan sonra da toplu sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro 51. ve 52. Maddede bu ifade edildi bunlarla ilgili görüşmeler başladı. Bu takvimin bir sonraki aşaması da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin gündeme getirilmesiydi.

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3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...

3600 meselesiyle ilgili iki toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Mayıs ayı o yüzden kritik. Çünkü Mayıs ayında bu iki çalışmanın tamamlanıp Meclis'e gelmesi gerekiyor. Birincisi 3600 ek gösterge ki bütün ünvanlar tek tek elden geçiriliyor ve burada onların göstergeleri artırılacak.