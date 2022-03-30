3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro için detaylar belli olmaya başladı. Yeni yılda asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan tarihi zam sonrasında gözler Temmuz ayına çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları ile birçok vatandaş Temmuz ayını beklemeye başladı. Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarının Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor. Konu hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?