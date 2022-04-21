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Haberler Galeri Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur'lu emekli!

Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur'lu emekli!

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında araştırmalar yapıyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından gözler rakamlar güncelleniyor. Ocak ayında maaşlara yapılan rekor iyileştirme sonrasında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda yavaş yavaş ipuçları gelmeye devam ediyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Peki, Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2022 19:38
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Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur’lu emekli!

Emekli ve memura en az 3. 969 lira - 8 bin 622 lira zam hesaplara yansıdı. 72 gün sonra zam oranı şekillenecek. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Son olarak Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni hesaplamalar yapılmaya başladı. 13 milyon emeklinin maaş zammı Temmuz ayının ilk günlerinde belli olacak. Hal böyle olunca, "Emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Peki emekli Temmuz maaşı hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur’lu emekli!

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BİR YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

Emekliler ve kamu çalışanları yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu zamların belirleyicisi ise enflasyon oranları oluyor.

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Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur’lu emekli!

6 AYLIK ENFLASYON, TEMMUZ 2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Memurların ve emeklilerin alacağı zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmeye başladı. 3 aylık enflasyon verisi yüzde 22,81 olarak gerçekleşti.

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Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur’lu emekli!

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 34,60 OLARAK HESAPLANDI

Ardından Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre de 6 aylık enflasyon Yüzde 34,60 olarak hesaplandı.

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Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur’lu emekli!

TEMMUZ 2022 EMEKLİ ZAM ORANI 6 AYLIK ENFLASYON KADAR OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Ankete göre 6 aylık enflasyon hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 34,60 zam alacağını ortaya çıkardı.