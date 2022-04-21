Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur'lu emekli!

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında araştırmalar yapıyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından gözler rakamlar güncelleniyor. Ocak ayında maaşlara yapılan rekor iyileştirme sonrasında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda yavaş yavaş ipuçları gelmeye devam ediyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Peki, Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?