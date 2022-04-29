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Emeklilik için flaş detay! SSK'lı ve Bağ-Kur'lu olsun olmasın emeklilik fırsatı! Elini hiç işe sürmeyen de yararlanacak!

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaş ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı yaş ve prim günü tamamlanamıyor. Bu durumdaki kişiler isterlerse SGK'ya ödenen primlerin iadesini talep edebiliyor ya da primlerini kendileri ödeyerek emekli olabiliyor. Çalışma hayatında yer almayan vatandaşlarda emekli olup olamayacaklarını sorguluyor. SSK ya da Bağ-Kur'lu olarak hiç çalışmayan kişilere emeklilik imkanı belirli şartların yerine getirilmesi halinde sağlanıyor. Peki, hiç çalışmadan emekli olmak mümkün mü, nasıl olur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022 20:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 20:27
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Emeklilik için flaş detay! SSK’lı ve Bağ-Kur’lu olsun olmasın emeklilik fırsatı! Elini hiç işe sürmeyen de yararlanacak!

SSK'lı ve Bağ-Kur'lu olmayanlara emeklilik yolu açıldı. Hiç çalışmamış olanlar da yararlanıyor. Emekli olmak çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaşın hayalidir. Çalışmayanlarında emekli olabilmek için imkanı bulunuyor. İsteğe bağlı emeklilik hakkından dileyen pek çok vatandaş kolaylıkla yararlanabiliyor. Mecburi şartlar neticesinde çalışma gösteremeyen, hastalığı olan veya işinden ayrılmak durumunda kalan kişiler bu sigorta türünden yararlanabiliyor. Peki, çalışmadan emekli olma imkanı bulunuyor mu?

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Emeklilik için flaş detay! SSK’lı ve Bağ-Kur’lu olsun olmasın emeklilik fırsatı! Elini hiç işe sürmeyen de yararlanacak!

Çalışmayanların da emeklilik haklarından yararlanmak mümkün. İsteğe bağlı emeklilik hakkından dileyen pek çok vatandaş kolaylıkla yararlanabiliyor. Mecburi şartlar neticesinde çalışma gösteremeyen, hastalığı olan veya işinden ayrılmak durumunda kalan kişiler bu sigorta türünden yararlanabiliyor.

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Emeklilik için flaş detay! SSK’lı ve Bağ-Kur’lu olsun olmasın emeklilik fırsatı! Elini hiç işe sürmeyen de yararlanacak!

Uzunca zamandır çalışma hayatı olan ve emeklilik için gün sayanlar kanunlar çerçevesinde gereken şartları yerine getirdikleri takdirde emekli olmaya hak kazanıyorlar. Bu şartların en başında ise prim günü ile beraber emeklilik yaşını doldurmak geliyor. Düzenli bir çalışma geçmişi ile birlikte emekli olabilmek mümkün olabiliyor. Ancak hayatı boyunca hiç çalışmamış olan kişilerde belirlenen bazı şartları yerlerine getirdikleri takdirde emekli olma fırsatını yakalıyor.

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Emeklilik için flaş detay! SSK’lı ve Bağ-Kur’lu olsun olmasın emeklilik fırsatı! Elini hiç işe sürmeyen de yararlanacak!

SGK veya Bağ-Kur aracılığıyla emeklilik süreçleri başlayan kişiler daha önceden belirlenen kanun kapsamında prim gün sayısı ve istenen yaşı doldurmuş olmaları gerekiyor. Ancak hiçbir şekilde çalışma hayatı olmadan da alternatif yollara başvurularak emeklilik hakkı elde edilebiliyor.

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Emeklilik için flaş detay! SSK’lı ve Bağ-Kur’lu olsun olmasın emeklilik fırsatı! Elini hiç işe sürmeyen de yararlanacak!

İsteğe bağlı olan bu sigortalılık kapsamında kişinin prim ödemeleri gerçekleştirilerek emekli olması sağlanıyor. Devlet bankaları da tamda bu noktada acil nakit desteğiyle ihtiyaç duyulan ödeme desteğini vatandaşına sunuyor.