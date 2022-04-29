Emeklilik için flaş detay! SSK'lı ve Bağ-Kur'lu olsun olmasın emeklilik fırsatı! Elini hiç işe sürmeyen de yararlanacak!

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaş ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı yaş ve prim günü tamamlanamıyor. Bu durumdaki kişiler isterlerse SGK'ya ödenen primlerin iadesini talep edebiliyor ya da primlerini kendileri ödeyerek emekli olabiliyor. Çalışma hayatında yer almayan vatandaşlarda emekli olup olamayacaklarını sorguluyor. SSK ya da Bağ-Kur'lu olarak hiç çalışmayan kişilere emeklilik imkanı belirli şartların yerine getirilmesi halinde sağlanıyor. Peki, hiç çalışmadan emekli olmak mümkün mü, nasıl olur?