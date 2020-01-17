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İŞKUR 40 bini KPSS şartsız 100 bin personel alımı yapacak! İşte İŞKUR KPSS'siz işçi alım ilanları...

İŞKUR istihdama büyük katkı sunuyor. İşsiz kalanların ilk çaldığı kapı olan İŞKUR, kamu kurum ve kuruluşları gibi özel sektörün de yetkilendirdiği bir numaralı kurum pozisyonunda. Geçen yıl 1.5 milyon kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR 100 bin personel alımı hazırlığı içerisinde. Özel okulların öğretmen arayışından, beden işçisi, temizlik görevlisi, servis elemanı, belediye işçisi gibi birçok alanda personel ilanı İŞKUR üzerinde yer alıyor. 100 bin personel alımı içerisinde 40 bininin KPSS şartsız olması dikkat çekiyor. İŞKUR'un en büyük ilgi gören iş ilanları ilkokul mezunlarının başvurabildiği ve KPSS şartı bulunmayanlar... Sizler için İŞKUR 100 bin personel alımına ilişkin detayları derledik. Haberimizde KPSS'siz personel alımı yapılacak meslekler de yer alıyor. Başvurular için haberimizdeki linke tıklayarak İŞKUR sayfasına geçiş yapabilirsiniz. İşte İŞKUR tarafından KPSS şartsız personel alımı yapılacak meslekler...

İŞKUR 100 BİN PERSONEL ALACAK! DETAYLARI CANLI YAYINDA AKTARDI - VİDEO

Giriş Tarihi: 17.01.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 11:02
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İŞKUR 40 bini KPSS şartsız 100 bin personel alımı yapacak! İşte İŞKUR KPSS'siz işçi alım ilanları...

İŞKUR personel alım ilanları ile geçtiğimiz yıl 1.5 milyon kişiye iş imkanı sundu. İstihdama büyük katkı veren İŞKUR, devlet daireleri, bakanlıklar, hastaneler, belediyeler ve özel sektördeki birçok firma ile anlaşmalı olarak görev yapıyor. Birçok kurum ve kuruluşun işçi alımı için tek yetkili pozisyonunda olan İŞKUR'a kayıt yaptıran vatandaşlar niteliklerine uygun bir iş için kolayca başvuru yapabiliyor. İŞKUR 100 bin personel alımı yapacak. Bu personel alımları içerisinde birçok farklı meslek yer alacak. 40 bin personel ise KPSS şartsız ve ilkokul mezunu olarak alınacak. İşte haberin detayları ve KPSS şartsız İŞKUR ilanları...

İŞKUR 100 BİN PERSONEL ALACAK! DETAYLARI CANLI YAYINDA AKTARDI - VİDEO

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İŞKUR 40 bini KPSS şartsız 100 bin personel alımı yapacak! İşte İŞKUR KPSS'siz işçi alım ilanları...

Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre; İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan Türkiye İş Kurumu üzerinden 100 bine yakın personel alımı yapılacak. Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu 40 bin personel alımı için ilana çıkıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmayan adayların başvuru yapacağı iş kolları arasında en fazla ön muhasebeci, kasiyer, konfeksiyon işçisi, satış danışmanı, makineci, beden işçisi aranıyor. Özel okullar da İŞKUR üzerinden matematik, fizik öğretmeni arıyor.

İŞKUR 100 BİN PERSONEL ALACAK! DETAYLARI CANLI YAYINDA AKTARDI - VİDEO

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İŞKUR 40 bini KPSS şartsız 100 bin personel alımı yapacak! İşte İŞKUR KPSS'siz işçi alım ilanları...

1.5 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş arayanları işle, işvereni de aradıkları iş gücüye buluşturmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Selçuk, 2019'da yaklaşık 1.5 milyon kişinin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildiğini anımsatarak, işbaşı eğitim programlarını modern usta-çırak sistemi olarak gördüklerini ifade etti.

İŞKUR 100 BİN PERSONEL ALACAK! DETAYLARI CANLI YAYINDA AKTARDI - VİDEO

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İŞKUR 40 bini KPSS şartsız 100 bin personel alımı yapacak! İşte İŞKUR KPSS'siz işçi alım ilanları...

SAĞLIK PERSONELİ, SATIŞ DANIŞMANI, BEDEN İŞÇİSİ...

Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu KPSS'siz sağlık personelinin yanı sıra hemşire, fizyoterapist alınacak. Açık iş listesinde ihtiyaç duyulan personel arasında meyve ve sebze ayıklayıcısından kuryeye, kaynakçıdan modelist yardımcısına, erkek üst giysileri dikim elemanından kasaba kadar birçok meslek yer alıyor.

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İŞKUR 40 bini KPSS şartsız 100 bin personel alımı yapacak! İşte İŞKUR KPSS'siz işçi alım ilanları...

KPSS olmayan adayların da başvuru yapacağı personel alım ilanlarında en fazla işçi aranan meslekler arasında 6 binden çok beden işçisi, 2 binin üzerinde makineci, bin kadar satış danışmanı, temizlik görevlisi olması dikkat çekiyor.