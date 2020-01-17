İŞKUR 40 bini KPSS şartsız 100 bin personel alımı yapacak! İşte İŞKUR KPSS'siz işçi alım ilanları...
İŞKUR istihdama büyük katkı sunuyor. İşsiz kalanların ilk çaldığı kapı olan İŞKUR, kamu kurum ve kuruluşları gibi özel sektörün de yetkilendirdiği bir numaralı kurum pozisyonunda. Geçen yıl 1.5 milyon kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR 100 bin personel alımı hazırlığı içerisinde. Özel okulların öğretmen arayışından, beden işçisi, temizlik görevlisi, servis elemanı, belediye işçisi gibi birçok alanda personel ilanı İŞKUR üzerinde yer alıyor. 100 bin personel alımı içerisinde 40 bininin KPSS şartsız olması dikkat çekiyor. İŞKUR'un en büyük ilgi gören iş ilanları ilkokul mezunlarının başvurabildiği ve KPSS şartı bulunmayanlar... Sizler için İŞKUR 100 bin personel alımına ilişkin detayları derledik. Haberimizde KPSS'siz personel alımı yapılacak meslekler de yer alıyor. Başvurular için haberimizdeki linke tıklayarak İŞKUR sayfasına geçiş yapabilirsiniz. İşte İŞKUR tarafından KPSS şartsız personel alımı yapılacak meslekler...
İŞKUR 100 BİN PERSONEL ALACAK! DETAYLARI CANLI YAYINDA AKTARDI - VİDEO
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