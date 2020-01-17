İŞKUR 40 bini KPSS şartsız 100 bin personel alımı yapacak! İşte İŞKUR KPSS'siz işçi alım ilanları...

İŞKUR personel alım ilanları ile geçtiğimiz yıl 1.5 milyon kişiye iş imkanı sundu. İstihdama büyük katkı veren İŞKUR, devlet daireleri, bakanlıklar, hastaneler, belediyeler ve özel sektördeki birçok firma ile anlaşmalı olarak görev yapıyor. Birçok kurum ve kuruluşun işçi alımı için tek yetkili pozisyonunda olan İŞKUR'a kayıt yaptıran vatandaşlar niteliklerine uygun bir iş için kolayca başvuru yapabiliyor. İŞKUR 100 bin personel alımı yapacak. Bu personel alımları içerisinde birçok farklı meslek yer alacak. 40 bin personel ise KPSS şartsız ve ilkokul mezunu olarak alınacak. İşte haberin detayları ve KPSS şartsız İŞKUR ilanları...

İŞKUR 100 BİN PERSONEL ALACAK! DETAYLARI CANLI YAYINDA AKTARDI - VİDEO