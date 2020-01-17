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DPB 2020 memur ve işçi alımları başladı! DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alım başvuruları nasıl yapılır?

Devlet Personel Daire Başkanlığı 2020 yılı personel alım ilanlarını gün aşırı yenileyerek yayınlıyor. Memur olmak isteyene de, işçi olmak isteyene de birçok fırsat var. Hastanelerde, bakanlıklarda, birim müdürlüklerinde onlarca personel açığı var. Güncel ilanlar içerisinde binlerce farklı pozisyonda alım gerçekleşecek. 2020 yılında yapılacak personel alımları vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. İş arayan binlerce kişi personel alımlarının hangi bölümlerde olduğunu merak ediyor. Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak DPB sisteminde yer alan memur ve sözleşmeli işçi ilanlarını derledik. Peki, DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alım başvuruları nasıl yapılır?Haberimizin içindeki linklerden tüm başvuruların detaylarını öğrenebilirsiniz. İşte DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alımı ilanları...

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Giriş Tarihi: 17.01.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 11:23
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DPB 2020 memur ve işçi alımları başladı! DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alım başvuruları nasıl yapılır?

Devlet Personel Daire Başkanlığı gün aşırı memur ve sözleşmeli işçi alım ilanları yayınlıyor. Süresi biten ilanlar yayından kaldırılırken, süresi yaklaşan veya yeni sisteme kaydedilen ilanlar kamuoyuna duyuruluyor. Bakanlıklar, hastaneler, devlet daireleri birçok personel alımı gerçekleştiriyor. Belediyelerin personel alım ilanları da DPB'de yer alıyor. Sistemde binlerce kişiye istihdam sağlayacak büyüklükte iş ilanı var. Peki, DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alım başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

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DPB 2020 memur ve işçi alımları başladı! DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alım başvuruları nasıl yapılır?

DPB İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Devlet Personel Daire Başkanlığı'nın sistemindeki her ilanın kılavuzu bulunuyor. Bu kılavuzda nasıl başvuru yapılacağı da, ne zamana kadar süre verildiği de bildiriliyor. İstenen şartlara uyan herkesin başvurusu şeffaf şekilde değerlendiriliyor. ilanlara haberimizdeki linklerden başvurabilirsiniz.

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DPB 2020 memur ve işçi alımları başladı! DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alım başvuruları nasıl yapılır?

DPB PERSONEL ALIM İLANLARI 2020

İLAN TARİHİ: 23 Aralık 2019

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

DPB PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

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DPB 2020 memur ve işçi alımları başladı! DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alım başvuruları nasıl yapılır?

İLAN TARİHİ: 20 Aralık 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2020

DPB PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

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DPB 2020 memur ve işçi alımları başladı! DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alım başvuruları nasıl yapılır?

İLAN TARİHİ: 17 Aralık 2019

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

DPB PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!