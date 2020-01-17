DPB 2020 memur ve işçi alımları başladı! DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alım başvuruları nasıl yapılır?

Devlet Personel Daire Başkanlığı 2020 yılı personel alım ilanlarını gün aşırı yenileyerek yayınlıyor. Memur olmak isteyene de, işçi olmak isteyene de birçok fırsat var. Hastanelerde, bakanlıklarda, birim müdürlüklerinde onlarca personel açığı var. Güncel ilanlar içerisinde binlerce farklı pozisyonda alım gerçekleşecek. 2020 yılında yapılacak personel alımları vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. İş arayan binlerce kişi personel alımlarının hangi bölümlerde olduğunu merak ediyor. Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak DPB sisteminde yer alan memur ve sözleşmeli işçi ilanlarını derledik. Peki, DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alım başvuruları nasıl yapılır?Haberimizin içindeki linklerden tüm başvuruların detaylarını öğrenebilirsiniz. İşte DPB sözleşmeli işçi, sürekli işçi ve memur alımı ilanları...