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İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...

İŞKUR belirli periyotlarla duyurduğu ilanlar sonrasında personel alımı yapıyor. Bu yılın ilk altı ayında 471 bini aşkın kişi İŞKUR'da aradığı işi buldu. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum üzerinden kayıt oluşturarak başvurularını tamamlayan vatandaşlara istihdam konusunda yardımcı olunuyor. 2021 yılının ikinci yarısında iş arayışında olanlar güncel ilanları yakından takip ediyor. İşte, İŞKUR 2021 personel alım ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 11:18
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İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...

İŞKUR 2021 personel alımları... Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak. Başvuru şartları ve detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. İş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Belirli aralıklarla yayınlanan ilanlarla ile istihdama destek olunuyor. 1 Temmuz'da başlayan normalleşme takvimi sonrasında özellikle özel sektörde personel açığı ortaya çıktı. Özel sekör iş ilanları İŞKUR aracılığıyla paylaşılıyor. İşte, İŞKUR personel alımı başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...

İŞKUR üzerinden binlerce iş ilanı yayımlanmaya devam ediliyor. Yayımlanan son iş ilanları kapsamında en az ilkokul mezunu en fazla lisans mezunu adayların başvurabileceği belirtildi. Başvuruların İŞKUR üzerinden online olarak alınacağı personel alımı kapsamında toplam da 89 bin 705 kişinin işe alınacağı ifade edildi.

Alım yapılacak olan alanlar da pazarlamadan ön muhasebeci, aşçı yardımcılarından müşteri hizmetleri gibi birçok alanda işçi alınacağı bildiridi.

İşte ilanlardan bazıları;

Beden işçisi 19.085
Temizlik görevlisi 2.778

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İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...

Turizm ve otelcilik elemanı 2.478
Satış danışmanı 2.381

Gazaltı (mig-mag) kaynakçısı 1.876

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İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...

Ön muhasebeci 1.565

Şoför (yük taşıma) 1.379

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İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...

Konfeksiyon işçisi 1.350

Garson (servis elemanı) 2.057