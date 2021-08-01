01 Ağustos 2021, Pazar
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İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...
İŞKUR belirli periyotlarla duyurduğu ilanlar sonrasında personel alımı yapıyor. Bu yılın ilk altı ayında 471 bini aşkın kişi İŞKUR'da aradığı işi buldu. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum üzerinden kayıt oluşturarak başvurularını tamamlayan vatandaşlara istihdam konusunda yardımcı olunuyor. 2021 yılının ikinci yarısında iş arayışında olanlar güncel ilanları yakından takip ediyor. İşte, İŞKUR 2021 personel alım ilanları...
Giriş Tarihi: 01.08.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 11:18
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