İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...

İŞKUR üzerinden binlerce iş ilanı yayımlanmaya devam ediliyor. Yayımlanan son iş ilanları kapsamında en az ilkokul mezunu en fazla lisans mezunu adayların başvurabileceği belirtildi. Başvuruların İŞKUR üzerinden online olarak alınacağı personel alımı kapsamında toplam da 89 bin 705 kişinin işe alınacağı ifade edildi.

Alım yapılacak olan alanlar da pazarlamadan ön muhasebeci, aşçı yardımcılarından müşteri hizmetleri gibi birçok alanda işçi alınacağı bildiridi.

İşte ilanlardan bazıları;

Beden işçisi 19.085

Temizlik görevlisi 2.778