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Detaylar netleşti, bahar dönemi için karar! Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son dakika açıkladı! Online mı, uzaktan eğitim
Üniversite öğrenciler okulların ne zaman açılacağına yönelik detayları merak ediyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında 2022-2023 bahar döneminde, yükseköğretim kurumlarında 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitime başlanabileceği, şartların elverişli hale gelmesi durumunda nisan ayı başı itibarıyla hibrit öğretim seçeneğinin de değerlendirilebileceğine karar verilmişti. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!