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Haberler Galeri İŞKUR 18 ilde 5.500 TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı yok! Aşçı, Elektrikçi, İnşaat ustası... İşte MSB 18 ilde işçi alımı şatları ve kontenjanları

İŞKUR 18 ilde 5.500 TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı yok! Aşçı, Elektrikçi, İnşaat ustası... İşte MSB 18 ilde işçi alımı şatları ve kontenjanları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 18 şehirde işçi alımı ilanını duyurdu. Başvurularının İŞKUR bünyesi üzerinden yapıldığı MSB işçi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki MSB işçi alımı şartları neler? İşte kontenjanlar ve meslekler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:24
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İŞKUR 18 ilde 5.500 TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı yok! Aşçı, Elektrikçi, İnşaat ustası... İşte MSB 18 ilde işçi alımı şatları ve kontenjanları

MSB İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Milyonlarca iş arayan kişi ya da kariyerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan sürdürmek isteyenler 18 ilde yapılacak işçi alımı ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. MSB, aşçı, inşaat ustası, marangoz, bahçıvan gibi meslek gruplarından alım yapacak. Peki İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...

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İŞKUR 18 ilde 5.500 TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı yok! Aşçı, Elektrikçi, İnşaat ustası... İşte MSB 18 ilde işçi alımı şatları ve kontenjanları

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MSB 18 farklı ilde 21 Kasım ila 25 Kasım 2022 tarihleri arasında KPSS şartı aranmaksızın alım yapacağını duyurdu. Başvuda bulunacak olan adayların başvurdukları meslek grubu ile ilgili sertifika ve belgelere sahip olması gerekmektedir.

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İŞKUR 18 ilde 5.500 TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı yok! Aşçı, Elektrikçi, İnşaat ustası... İşte MSB 18 ilde işçi alımı şatları ve kontenjanları

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. İlanda yayınlanan şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaatlarını Milli Savunma Bakanlığı'na iletebilirler. Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından yapılabilir.

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İŞKUR 18 ilde 5.500 TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı yok! Aşçı, Elektrikçi, İnşaat ustası... İşte MSB 18 ilde işçi alımı şatları ve kontenjanları

İŞTE İLLER VE ALIM YAPILACAK MESLEK GURUPLARI:

ADANA

*Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

*Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

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İŞKUR 18 ilde 5.500 TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı yok! Aşçı, Elektrikçi, İnşaat ustası... İşte MSB 18 ilde işçi alımı şatları ve kontenjanları

AFYONKARAHİSAR

*Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

*Marangoz