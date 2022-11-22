HaberlerGaleriİŞKUR 18 ilde 5.500 TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı yok! Aşçı, Elektrikçi, İnşaat ustası... İşte MSB 18 ilde işçi alımı şatları ve kontenjanları
İŞKUR 18 ilde 5.500 TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı yok! Aşçı, Elektrikçi, İnşaat ustası... İşte MSB 18 ilde işçi alımı şatları ve kontenjanları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 18 şehirde işçi alımı ilanını duyurdu. Başvurularının İŞKUR bünyesi üzerinden yapıldığı MSB işçi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki MSB işçi alımı şartları neler? İşte kontenjanlar ve meslekler...