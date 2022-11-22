İŞKUR 18 ilde 5.500 TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı yok! Aşçı, Elektrikçi, İnşaat ustası... İşte MSB 18 ilde işçi alımı şatları ve kontenjanları

MSB İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Milyonlarca iş arayan kişi ya da kariyerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan sürdürmek isteyenler 18 ilde yapılacak işçi alımı ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. MSB, aşçı, inşaat ustası, marangoz, bahçıvan gibi meslek gruplarından alım yapacak. Peki İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...