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Haberler Galeri %73.12 tahmine göre maaşlar tek tek hesaplandı! 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre...

%73.12 tahmine göre maaşlar tek tek hesaplandı! 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre...

Emekli ve memurun heyecanla beklediği ocak zammında detaylar netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyon verisi belli olurken, yıl sonu enflasyon tahmini de maaş hesaplamasında ipuçları vermeye başladı. Orta Vadeli Program, Merkez Banksı ve AA Finans Beklenti Anketi 2022 enflasyon tahminlerinin açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zammı da tahminleri ortaya çıkardı. Peki, son rakamlara göre 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek tahmini yeni maaşlar...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:06
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%73.12 tahmine göre maaşlar tek tek hesaplandı! 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre...

Emekli ve memur 2023 Ocak zammına kilitlendi. 6 aylık enflasyon verisine göre kesin zam oranları belli olacak. 4 veri belli olurken kesin rakamlar için geriye son 2 veri kaldı. Yıl sonu enflasyon tahminine göre yeni maaşlar tek tek hesaplandı. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netleşmeye başladı. Peki, 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

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%73.12 tahmine göre maaşlar tek tek hesaplandı! 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre...

Temmuz-Ekim enflasyon verisi ile toplam 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84, memur ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik Ocak artışı da enflasyon farkıyla yüzde 11.88 oluştu.

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%73.12 tahmine göre maaşlar tek tek hesaplandı! 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim.com.tr'de yer alan habere göre, 4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11.88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri eklenecek. 3 Ocak'ta da zam oranı belli olacak. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor. 4 ayrı zam tahmini var.

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%73.12 tahmine göre maaşlar tek tek hesaplandı! 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre...

FORMÜL 1
İlk tahmin Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. 2022 yılı enflasyon tahmini OVP'de yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.

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%73.12 tahmine göre maaşlar tek tek hesaplandı! 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre...

FORMÜL 2
Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.