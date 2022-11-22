HaberlerGaleri%73.12 tahmine göre maaşlar tek tek hesaplandı! 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre...
%73.12 tahmine göre maaşlar tek tek hesaplandı! 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre...
Emekli ve memurun heyecanla beklediği ocak zammında detaylar netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyon verisi belli olurken, yıl sonu enflasyon tahmini de maaş hesaplamasında ipuçları vermeye başladı. Orta Vadeli Program, Merkez Banksı ve AA Finans Beklenti Anketi 2022 enflasyon tahminlerinin açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zammı da tahminleri ortaya çıkardı. Peki, son rakamlara göre 2023 Ocak zammı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek tahmini yeni maaşlar...