13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! Ayda 4.000 TL hesabınızda! İşte TL'ye en yüksek faiz veren bankalar!

Günlük vadeli mevduat hesaplarında insanlar birikimlerini kısa sürede kar ekleyerek hem nakitlerini korumuş hem de belirli bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Yatırdığınız tutara göre ve tercih ettiğiniz bankaya göre kar oranlarınız değişiklik gösterebilmektedir. Peki 32 günlük vadeli mevduat hesabında ne kadar kaç TL kazanırım? İşte aylık 4.000 TL kazanç elde etmenin yolu.