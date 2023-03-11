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Haberler Galeri 13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! Ayda 4.000 TL hesabınızda! İşte TL'ye en yüksek faiz veren bankalar!

13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! Ayda 4.000 TL hesabınızda! İşte TL'ye en yüksek faiz veren bankalar!

Günlük vadeli mevduat hesaplarında insanlar birikimlerini kısa sürede kar ekleyerek hem nakitlerini korumuş hem de belirli bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Yatırdığınız tutara göre ve tercih ettiğiniz bankaya göre kar oranlarınız değişiklik gösterebilmektedir. Peki 32 günlük vadeli mevduat hesabında ne kadar kaç TL kazanırım? İşte aylık 4.000 TL kazanç elde etmenin yolu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:20
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13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! Ayda 4.000 TL hesabınızda! İşte TL’ye en yüksek faiz veren bankalar!

Elinde nakit bulunduran ve kısa vadeli belirli bir kar elde etmek isteyen vatandaşların tercihi vadeli mevduat hesaplarından yöne oluyor. Yatırım yöntemlerinden biri olan mevduat hesaplarına ilgi özellikle kur korumalı TL mevduat hesaplarından sonra daha da arttı. Peki 32 günlük vadeli mevduat hesabında ne kadar, kaç TL kazanırım?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! Ayda 4.000 TL hesabınızda! İşte TL’ye en yüksek faiz veren bankalar!

200 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Vadeli mevduat hesaplarında 32 günlük en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenler amacıyla en yüksek oranlar %28 ile Anadolubank üzerinden sunulmaya devam ediyor.

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13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! Ayda 4.000 TL hesabınızda! İşte TL’ye en yüksek faiz veren bankalar!

Kenarda 200.000 TL birikimi olan bir bireyin en yüksek oranlar ile yüksek faiz getirisi elde etmek amacıyla, 32 günlük vadede tercih edeceği bu banka ile 4.664,11 TL net kazanç elde etmesi sağlanıyor.

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13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! Ayda 4.000 TL hesabınızda! İşte TL’ye en yüksek faiz veren bankalar!

Bankaların avantajlı oranlarından yararlanarak birikimlerini değerlendirmek isteyenlere çoğu imtiyaz da sunuluyor.

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13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! Ayda 4.000 TL hesabınızda! İşte TL’ye en yüksek faiz veren bankalar!

Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

Anadolubank

Standart Vadeli Hesap: %28

Faiz Oranı: 4.664,11 TL

Net Kazanç: 204.664,11 TL