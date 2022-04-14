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Haberler Galeri İŞKUR 103 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli - deneyimsiz 4.250 ile 5.500 TL arası maaşla işçi aranıyor! Satış uzmanı, güvenlik, paketleme işi...

İŞKUR 103 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli - deneyimsiz 4.250 ile 5.500 TL arası maaşla işçi aranıyor! Satış uzmanı, güvenlik, paketleme işi...

İş arayanlara bu konuda destek olan İŞKUR, yeni alımlar için ilanları paylaştı. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda en çok aranan meslek kolları ise gövde işçisi, güvenlik, garson ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam bulunduğu fark ediliyor. İŞKUR, ilk 3 ayda 325 bin kişiyi işe yerleştirdi. En fazla güvenlik görevlisi, satış danışmanı ve konfeksiyon işçisi alındı. Halen 81 il genelinde 103 bin kişilik açık iş ilanı bulunuyor. Alımları yakından takip edenler detayları araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR iş ilanları için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022 19:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 19:37
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İŞKUR 103 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli - deneyimsiz 4.250 ile 5.500 TL arası maaşla işçi aranıyor! Satış uzmanı, güvenlik, paketleme işi...

İŞKUR son dakika duyurdu. 103 bin işçi daha aranıyor. En çok işçi arayan ilk 15 iş alanı belli oldu. İş arayışında olanlar İŞKUR tarafından yayımlanan yeni ilanları yakından takip ediyor. Her gün yüzlerce kişi resmi site üzerinden yayımlanan ilanlara başvurularını gerçekleştiriyor. En fazla güvenlik görevlisi, satış danışmanı ve konfeksiyon işçisi alındı. Halen de 103 bin kişilik açık iş bulunuyor. Yayımlanan ilanlara başvuru yapmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki, Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 103 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli - deneyimsiz 4.250 ile 5.500 TL arası maaşla işçi aranıyor! Satış uzmanı, güvenlik, paketleme işi...

İŞKUR, ilk 3 ayda 325 bin kişiyi işe yerleştirdi. En fazla güvenlik görevlisi, satış danışmanı ve konfeksiyon işçisi alındı. Halen de 103 bin kişilik açık iş bulunuyor...

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İŞKUR 103 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli - deneyimsiz 4.250 ile 5.500 TL arası maaşla işçi aranıyor! Satış uzmanı, güvenlik, paketleme işi...

İstihdamın artırılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor.

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İŞKUR 103 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli - deneyimsiz 4.250 ile 5.500 TL arası maaşla işçi aranıyor! Satış uzmanı, güvenlik, paketleme işi...

Kurum, bu yılın ilk 3 aylık döneminde 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu.

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İŞKUR 103 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli - deneyimsiz 4.250 ile 5.500 TL arası maaşla işçi aranıyor! Satış uzmanı, güvenlik, paketleme işi...

Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti.