İŞKUR 103 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli - deneyimsiz 4.250 ile 5.500 TL arası maaşla işçi aranıyor! Satış uzmanı, güvenlik, paketleme işi...

İş arayanlara bu konuda destek olan İŞKUR, yeni alımlar için ilanları paylaştı. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda en çok aranan meslek kolları ise gövde işçisi, güvenlik, garson ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam bulunduğu fark ediliyor. İŞKUR, ilk 3 ayda 325 bin kişiyi işe yerleştirdi. En fazla güvenlik görevlisi, satış danışmanı ve konfeksiyon işçisi alındı. Halen 81 il genelinde 103 bin kişilik açık iş ilanı bulunuyor. Alımları yakından takip edenler detayları araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR iş ilanları için detaylar...