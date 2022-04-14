14 Nisan 2022, Perşembe
7 ilde kaçırılmayacak fırsatlar! 1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olma imkanı yakalayın! TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire satışı...
TOKİ tarafından bir çok ilde projeler için hazırlıklar başladı. Yapımı sonuçlanan ve alıma hazır olan evler kura çekimi ya da açık artırma ile sahiplerini buluyor. Her ay açıklanan kampanyalar ile binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, yeni duyurularını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bazı illerde daireler amacıyla müracaat süreci tamamlanırken pek çok ilde de müracaatlar alınmaya devam ediyor. Bütçesine uygun daire arayışında olanlar ucuz taksit ödemeleri konut projeleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, TOKİ tarafından duyurulan yeni ilanlar...
Giriş Tarihi: 14.04.2022 21:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 21:52
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