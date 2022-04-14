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7 ilde kaçırılmayacak fırsatlar! 1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olma imkanı yakalayın! TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire satışı...

TOKİ tarafından bir çok ilde projeler için hazırlıklar başladı. Yapımı sonuçlanan ve alıma hazır olan evler kura çekimi ya da açık artırma ile sahiplerini buluyor. Her ay açıklanan kampanyalar ile binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, yeni duyurularını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bazı illerde daireler amacıyla müracaat süreci tamamlanırken pek çok ilde de müracaatlar alınmaya devam ediyor. Bütçesine uygun daire arayışında olanlar ucuz taksit ödemeleri konut projeleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, TOKİ tarafından duyurulan yeni ilanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022 21:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 21:52
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7 ilde kaçırılmayacak fırsatlar! 1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olma imkanı yakalayın! TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satışı...

7 ilde 2+1, 260 bin TL'ye 3+1 daire satışı. TOKİ'den 1.086 TL ödeyerek ev sahibi olun. %25 peşinatla taksitleri kiradan çok daha ucuz! Düğmeye basıldı. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş TOKİ tarafından duyurulan yeni kampanyaları takip ediyor. Uygun taksitli ev sahibi olma fırsatı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, onlarca ilde yeni kampanyaları duyurdu. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. İşte TOKİ Nisan ayı güncel kampanyalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 ilde kaçırılmayacak fırsatlar! 1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olma imkanı yakalayın! TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satışı...

İŞTE NİSAN AYI GÜNCEL PROJELER

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7 ilde kaçırılmayacak fırsatlar! 1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olma imkanı yakalayın! TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satışı...

KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Proje Adı: KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 37 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 11 Nisan 2022 - 15 Nisan 2022

Başvuru Bedeli: 1.000.- TL

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7 ilde kaçırılmayacak fırsatlar! 1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olma imkanı yakalayın! TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satışı...

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 14 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1

Kura Tarihi: 22 Nisan 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası A.Ş. Kilis

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09 Mayıs 2022 - 13 Mayıs 2022 arasında

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 23 Mayıs 2022 - 25 Mayıs 2022 arasında

(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

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7 ilde kaçırılmayacak fırsatlar! 1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olma imkanı yakalayın! TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satışı...

Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;

1)"Diğer alıcı adayları" kategorisi

1) BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000.00-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000.00-TL olması gerekmektedir.)

5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.