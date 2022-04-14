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Emeklilik öne çekildi: Erken emekli olmak için bu avantajlara dikkat! 15 yıl ve 3600 güne emeklilik geliyor
Erken emekli nasıl olunur? Yasalara göre belirli şartlarda emekli olunuyor. Belli bir yaş ve prim gününü doldurarak emeklilik için hak kazanılırken, erken emekli olmak için bazı avantajlar da yasalarda yer alıyor. 'Erken emekli olmak için ne yapılması lazım?' sorusuna yanıt arayanlar için tüm detayları haberimizde ele aldık. Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. İşte erken emeklilik ile ilgili merak edilenler...