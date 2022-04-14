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Emeklilik öne çekildi: Erken emekli olmak için bu avantajlara dikkat! 15 yıl ve 3600 güne emeklilik geliyor

Erken emekli nasıl olunur? Yasalara göre belirli şartlarda emekli olunuyor. Belli bir yaş ve prim gününü doldurarak emeklilik için hak kazanılırken, erken emekli olmak için bazı avantajlar da yasalarda yer alıyor. 'Erken emekli olmak için ne yapılması lazım?' sorusuna yanıt arayanlar için tüm detayları haberimizde ele aldık. Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. İşte erken emeklilik ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022 19:01 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 19:01
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Emeklilik öne çekildi: Erken emekli olmak için bu avantajlara dikkat! 15 yıl ve 3600 güne emeklilik geliyor

Erken emeklilik ile ilgili detaylar belli oldu. Birçok yöntemin yer aldığı erken emeklilikte hangi formüllerin uygulandığı merak ediliyor. Yasalara göre emeklilik için belli bir yaş, prim ve yıl şartını doldurmak gerekiyor. Emeklilik bekleyenler erken emekliliğin yollarını ararken, emekliliği öne çekmek açısından bazı avantajlar bulunuyor. Peki, erken emekli nasıl olunur? İşte haberin detayları...

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Emeklilik öne çekildi: Erken emekli olmak için bu avantajlara dikkat! 15 yıl ve 3600 güne emeklilik geliyor

ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

Yasalara göre erken erken emeklilik için bazı şartlar bulunuyor. İşte emekliliği öne çeken formüller:

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Emeklilik öne çekildi: Erken emekli olmak için bu avantajlara dikkat! 15 yıl ve 3600 güne emeklilik geliyor

1. ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

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Emeklilik öne çekildi: Erken emekli olmak için bu avantajlara dikkat! 15 yıl ve 3600 güne emeklilik geliyor

2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.

Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

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Emeklilik öne çekildi: Erken emekli olmak için bu avantajlara dikkat! 15 yıl ve 3600 güne emeklilik geliyor

3. 10 YIL PRİM YETİYOR: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.

Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.