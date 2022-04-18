📢En az lise mezunu personel alınacak! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor! 📌İŞKUR ilanları yayınlandı, şartları taşıyanların başvurusu bekleniyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel ilanlar yayınlamaya devam ediyor ve farklı kadrolarda alımlar yapılıyor. Özel şirketler açık kadrolarına istihdam yapmak istiyor ve özel şartlarıyla birlikte güncel ilanlarını duyururken incelemek ve başvuru yapmak isteyenler aranan şartların neler olduğunu merak ediyor. İŞKUR hasta kayıt kabul görevlisi farklı pek çok illerde aranıyor ve en az lise mezunu şartı aranıyor. Deneyimli ya da deneyimsiz olması ise önem taşımıyor. Peki İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır?