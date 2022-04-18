HaberlerGaleri📢En az lise mezunu personel alınacak! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor! 📌İŞKUR ilanları yayınlandı, şartları taşıyanların başvurusu bekleniyor!
📢En az lise mezunu personel alınacak! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor! 📌İŞKUR ilanları yayınlandı, şartları taşıyanların başvurusu bekleniyor!
Milyonlarca kişiyi meslek sahibi yapan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ekonomik istihdama katkı sağlıyor. Hem sunduğu eğitim, kurs fırsatları hem de güncel iş ilanları ile gündemde yoğun ilgi görüyor. Ekonomik kazancını sağlamak isteyen binlerce kişi istedikleri alanlara göre İŞKUR güncel ilanlarını yakından takip ediyor ve hasta kabul kayıt görevlisi başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. En az lise mezunu hasta kabul kayıt görevlisi personel alımı yapılacak ve deneyimli deneyimsiz fark etmiyor. İşte İŞKUR hasta kabul kayıt görevlisi başvuru şartlarına dair bilgiler!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 18:21Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 18:29