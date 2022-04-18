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Haberler Galeri 📢En az lise mezunu personel alınacak! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor! 📌İŞKUR ilanları yayınlandı, şartları taşıyanların başvurusu bekleniyor!

📢En az lise mezunu personel alınacak! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor! 📌İŞKUR ilanları yayınlandı, şartları taşıyanların başvurusu bekleniyor!

Milyonlarca kişiyi meslek sahibi yapan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ekonomik istihdama katkı sağlıyor. Hem sunduğu eğitim, kurs fırsatları hem de güncel iş ilanları ile gündemde yoğun ilgi görüyor. Ekonomik kazancını sağlamak isteyen binlerce kişi istedikleri alanlara göre İŞKUR güncel ilanlarını yakından takip ediyor ve hasta kabul kayıt görevlisi başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. En az lise mezunu hasta kabul kayıt görevlisi personel alımı yapılacak ve deneyimli deneyimsiz fark etmiyor. İşte İŞKUR hasta kabul kayıt görevlisi başvuru şartlarına dair bilgiler!

Giriş Tarihi: 18.04.2022 18:21 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 18:29
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📢En az lise mezunu personel alınacak! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor! 📌İŞKUR ilanları yayınlandı, şartları taşıyanların başvurusu bekleniyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel ilanlar yayınlamaya devam ediyor ve farklı kadrolarda alımlar yapılıyor. Özel şirketler açık kadrolarına istihdam yapmak istiyor ve özel şartlarıyla birlikte güncel ilanlarını duyururken incelemek ve başvuru yapmak isteyenler aranan şartların neler olduğunu merak ediyor. İŞKUR hasta kayıt kabul görevlisi farklı pek çok illerde aranıyor ve en az lise mezunu şartı aranıyor. Deneyimli ya da deneyimsiz olması ise önem taşımıyor. Peki İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📢En az lise mezunu personel alınacak! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor! 📌İŞKUR ilanları yayınlandı, şartları taşıyanların başvurusu bekleniyor!

Şu anda yapılacak olan hasta kabul kayıt görevlisi alımları özel hastanelere ve tıp merkezlerine yapılacak. Bu sebeple KPSS şartı aranmayacak. Ancak başvuruda bulunacak adayların hem genel hem de özel başvuru şartlarını taşıması gerektiği belirtildi.

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📢En az lise mezunu personel alınacak! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor! 📌İŞKUR ilanları yayınlandı, şartları taşıyanların başvurusu bekleniyor!

İŞKUR HASTA KABUL GÖREVLİSİ GENEL ŞARTLARI

Adli sicil kaydının temiz olması

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az lise mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

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📢En az lise mezunu personel alınacak! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor! 📌İŞKUR ilanları yayınlandı, şartları taşıyanların başvurusu bekleniyor!

Sağlık sektöründe deneyimi bulunan ya da deneyim kazanmak isteyen adaylar

MS Office programlarına hakim olan

Giyimine özen gösteren

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📢En az lise mezunu personel alınacak! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor! 📌İŞKUR ilanları yayınlandı, şartları taşıyanların başvurusu bekleniyor!

İletişim ve planlama becerisi gelişmiş

Fatura ve provizyon işlemlerine hakim

Hizmet ve çözüm odaklı çalışabilen

Ekip çalışmasına yatkın olmak