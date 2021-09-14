İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme...

Koronavirüs salgını sonrasında iş arayışında olanlar ve işsiz kalanlar için çeşitli imkanlar sunuluyor. Devlet tarafından istihdama destek olmak amacıyla destek geldi. Devlet bu süreçte işsiz kalan vatandaşlara destek olmanın yanında birçok imkan sağlıyor. İşsizlik maaşı ve mesleki eğitim kursları bunların başında geliyor. Salgın sürecinde bu desteklerden yararlanmak isteyenler için süreç belli oldu. İşte, işi olmayan vatandaşlara 8 destek detayları...