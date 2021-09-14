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İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme...

Koronavirüs salgını sonrasında iş arayışında olanlar ve işsiz kalanlar için çeşitli imkanlar sunuluyor. Devlet tarafından istihdama destek olmak amacıyla destek geldi. Devlet bu süreçte işsiz kalan vatandaşlara destek olmanın yanında birçok imkan sağlıyor. İşsizlik maaşı ve mesleki eğitim kursları bunların başında geliyor. Salgın sürecinde bu desteklerden yararlanmak isteyenler için süreç belli oldu. İşte, işi olmayan vatandaşlara 8 destek detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021 18:31
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İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme...

İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme türlerini haberimizde derledik. 2020 yılında tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını sürecinde devlet vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdi. Zorlu süreçte işlerinden olan vatandaşlara devlet sadece maaş olarak değil, pek çok anlamda destek sağlamayı sürdürüyor. Vatandaşlar ilgili kurumlara başvurularını gerçekleştirerek ödemelerden yararlanabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme...

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı kişilerin daha önce almış maaş bordrosuna ve çalıştığı gün sayısına göre değişmektedir. Aynı iş yerinde 1 yılı doldurup kendi kusuru dışında çıkarılan kişi İŞKUR'a başvurarak işsizlik maaşı alabilir. En düşük işsizlik maaşında ele geçen miktar 1420 lira 13 kuruştur.

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İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme...

EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İŞKUR tarafından en yüksek işsizlik maaşı ise 2840 lira kuruştur.

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İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE VERİLİYOR?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişi, çalışma sürelerine bağlı olarak değişiyor. En az 6 en fazla 10 ay boyunca işsizlik maaşı ödenebiliyor. Ödenen bu rakamdan yalnızca damga vergisi kesiliyor. İşsizlerin eline 1420 ile 2840 lira arasında para geçiyor.

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İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme...

İŞSİZLERE İŞBAŞI EĞİTİMİ

İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Bu programlar ayda 26 gün uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108,68, öğrencilere 81,51, işsizlik ödeneği alanlara 54,34 lira ödeme yapılıyor. Eğer program geleceğin meslekleri alanındaysa ödeme 115 liraya çıkıyor. Yani hem işsizlik maaşı alıp hem de işbaşı eğitimden para alabilirsiniz