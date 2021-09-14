İkinci el araba alacaklar dikkat! Binek ve hafif ticari araçta dikkat çeken rakam! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat...

İkinci el araba fiyatlarında görülen sert yükselişin ardından alımlarda durgunluk yaşanıyor. İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar, son günlerde en çok satılan markaları araştırmaya başladı. Binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay ilandan tamamen kaldırılanlara göre 140 bin 608 satış gerçekleşti. Bunlarda en çok satılan 10 marka belli oldu. Toyota ilk 10 marka arasındaki yerini korurken, en çok tercih edilen marka 20 bin 822 adetle Volkswagen oldu.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.09.2021 18:24 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 18:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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