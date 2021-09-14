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İkinci el araba alacaklar dikkat! Binek ve hafif ticari araçta dikkat çeken rakam! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat...

İkinci el araba fiyatlarında görülen sert yükselişin ardından alımlarda durgunluk yaşanıyor. İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar, son günlerde en çok satılan markaları araştırmaya başladı. Binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay ilandan tamamen kaldırılanlara göre 140 bin 608 satış gerçekleşti. Bunlarda en çok satılan 10 marka belli oldu. Toyota ilk 10 marka arasındaki yerini korurken, en çok tercih edilen marka 20 bin 822 adetle Volkswagen oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021 18:24 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 18:24
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Binek ve hafif ticari araçta dikkat çeken rakam! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat...

İkinci el arabalarda en çok satılan 10 marka belli oldu. 2021 Ağustos ayı verilerine göre, ikinci el online oto pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu. Volkswagen'in Passat ve hafif ticaride de en çok Fiat'ın Doblo modeli tercih edildi.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Binek ve hafif ticari araçta dikkat çeken rakam! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat...

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Binek ve hafif ticari araçta dikkat çeken rakam! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat...

Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre yüzde 37 düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.

Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Binek ve hafif ticari araçta dikkat çeken rakam! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat...

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 20 bin 822 adetle VW oldu. VW'yi, 17 bin 292 adetle Renault ve 13 bin 511 adetle Ford takip etti.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Binek ve hafif ticari araçta dikkat çeken rakam! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat...

Ford'un ardından 12 bin 694 adetle Fiat, 8 bin 384 adetle Opel, 7 bin 795 adetle BMW, 7 bin 760 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 13'le Hyundai, 6 bin 593 adetle Peugeot ve 5 bin 199 adetle de Audi izledi. Ağustos ayında Audi markası 2 adet fazla satışla, Toyota'yı geçerek ilk 10 marka arasında yer aldı. Ancak ilk 8 aylık döneme bakıldığında toplam satışlarda Toyota yine ilk 10 marka arasındaki yerini korudu.

Söz konusu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 76'sını temsil etti.