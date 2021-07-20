20 Temmuz 2021, Salı
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İkinci el araba alacaklara uyarı! Uzman isim o tarihi işaret etti! Bayram sonrasında...
Araba almak isteyenler pandemi döneminde hayal kırıklığına uğradı. Çip krizi sonrasında sıfır araba üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında ikinci el araçların fiyatları tırmanışa geçti. Fiyatların düşeceği tarih için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Normalleşme döneminin başlamasının ardından fiyatlar düşüşe geçmesi bekleniyordu. Sektör temsilcileri ise araba alacaklara yönelik uyarılarını sürdürüyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 20.07.2021 19:58 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 19:58
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