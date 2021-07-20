İkinci el araba alacaklara uyarı... Uzman isim o tarihi işaret etti. Bayram sonrasında fiyatların alacağı son hal araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde ikinci el araba fiyatarında beklenmedik bir artış yaşandı. Araba değiştirmek isteyen ve yeni araba sahibi olmak isteyenler bu süreçte hayal kırıklığına uğradı. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? sorularına yanıt aranıyor. Sektör temsilcileri konuyla ilgili açıklamalarını sürdürüyor.