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İkinci el araba alacaklara uyarı! Uzman isim o tarihi işaret etti! Bayram sonrasında...

Araba almak isteyenler pandemi döneminde hayal kırıklığına uğradı. Çip krizi sonrasında sıfır araba üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında ikinci el araçların fiyatları tırmanışa geçti. Fiyatların düşeceği tarih için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Normalleşme döneminin başlamasının ardından fiyatlar düşüşe geçmesi bekleniyordu. Sektör temsilcileri ise araba alacaklara yönelik uyarılarını sürdürüyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2021 19:58 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 19:58
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İkinci el araba alacaklara uyarı! Uzman isim o tarihi işaret etti! Bayram sonrasında...

İkinci el araba alacaklara uyarı... Uzman isim o tarihi işaret etti. Bayram sonrasında fiyatların alacağı son hal araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde ikinci el araba fiyatarında beklenmedik bir artış yaşandı. Araba değiştirmek isteyen ve yeni araba sahibi olmak isteyenler bu süreçte hayal kırıklığına uğradı. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? sorularına yanıt aranıyor. Sektör temsilcileri konuyla ilgili açıklamalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklara uyarı! Uzman isim o tarihi işaret etti! Bayram sonrasında...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığını, fiyatlarda düşüş beklemediklerini söyledi.

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İkinci el araba alacaklara uyarı! Uzman isim o tarihi işaret etti! Bayram sonrasında...

Yanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci el araç satışlarını da etkilediğini söyledi.

Salgının etkilerinin yavaşlamasıyla, sıfır araç alamayanların ikinci ele araçlara yöneldiğini belirten Yanık, "Şu an ikinci elde hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı. İşlerimiz iyi durumda." dedi.

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İkinci el araba alacaklara uyarı! Uzman isim o tarihi işaret etti! Bayram sonrasında...

Yanık, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini, aynı marka ve özelliklerdeki araçları sattıkları fiyata alamadıklarını dile getirerek Yanık, şöyle devam etti:

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İkinci el araba alacaklara uyarı! Uzman isim o tarihi işaret etti! Bayram sonrasında...

"Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda.