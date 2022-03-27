HaberlerGaleriİşe dönemeyene 8 maaş tazminat! İşten çıkarılanlar dikkat | Bu ayrıntıyı çoğu kişi bilmiyor
İşe dönemeyene 8 maaş tazminat! İşten çıkarılanlar dikkat | Bu ayrıntıyı çoğu kişi bilmiyor
Son dakika haberine göre: Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenlerde olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir detayı Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı. Aynı iş yerinde tekrar çalışabilirsiniz. Çalışma imkanı bulamazsanız 8 maaşa kadar tazminat alabilirsiniz.