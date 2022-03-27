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İşe dönemeyene 8 maaş tazminat! İşten çıkarılanlar dikkat | Bu ayrıntıyı çoğu kişi bilmiyor

Son dakika haberine göre: Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenlerde olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir detayı Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı. Aynı iş yerinde tekrar çalışabilirsiniz. Çalışma imkanı bulamazsanız 8 maaşa kadar tazminat alabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.03.2022 09:51
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İşe dönemeyene 8 maaş tazminat! İşten çıkarılanlar dikkat | Bu ayrıntıyı çoğu kişi bilmiyor

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenlerde olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor.

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İşe dönemeyene 8 maaş tazminat! İşten çıkarılanlar dikkat | Bu ayrıntıyı çoğu kişi bilmiyor

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları.

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İşe dönemeyene 8 maaş tazminat! İşten çıkarılanlar dikkat | Bu ayrıntıyı çoğu kişi bilmiyor

Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.
Ancak burada süre çok önemli..

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İşe dönemeyene 8 maaş tazminat! İşten çıkarılanlar dikkat | Bu ayrıntıyı çoğu kişi bilmiyor

MUTLAKA SEBEP OLMALI
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir.

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İşe dönemeyene 8 maaş tazminat! İşten çıkarılanlar dikkat | Bu ayrıntıyı çoğu kişi bilmiyor

Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir. Şimdi bu haktan yararlanmanın şartlarına bakalım.
1) Öncelikle iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır: