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SON DAKİKA! Asgari ücrete ikinci zam sinyali! Masada hangi formüller var? İşte vergisiz asgari ücret hesabı

Asgari ücrete yeni zam için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel dönüşü uçakta gazetecilere 'Sendikalarla görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden esirgemeyiz' dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri milyonlar heyecanlandı. Artış için '2'li formül gündeme geldi.

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Giriş Tarihi: 27.03.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 09:34
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SON DAKİKA! Asgari ücrete ikinci zam sinyali! Masada hangi formüller var? İşte vergisiz asgari ücret hesabı

Milyonlarca asgari ücretli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel dönüşü uçakta yapıtığı açıklamayla heyecanlandı.

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SON DAKİKA! Asgari ücrete ikinci zam sinyali! Masada hangi formüller var? İşte vergisiz asgari ücret hesabı

Başkan Erdoğan, Brüksel dönüşü asgari ücrete yeni zam konusundaki soruları cevaplandırırken, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğiniz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA! Asgari ücrete ikinci zam sinyali! Masada hangi formüller var? İşte vergisiz asgari ücret hesabı

YASA ÇIKARILABİLİR
Bu açıklamaların ardından artışın nasıl yapılabileceği konusu gündeme geldi.

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SON DAKİKA! Asgari ücrete ikinci zam sinyali! Masada hangi formüller var? İşte vergisiz asgari ücret hesabı

Asgari ücrete ikinci zam yolunun açılması için yasa değişikliği ile komisyonun ikinci kez toplanmasının önünün açılması gerekiyor.

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SON DAKİKA! Asgari ücrete ikinci zam sinyali! Masada hangi formüller var? İşte vergisiz asgari ücret hesabı

Asgari ücrete yılbaşında yapılan yüzde 50.5'lik tarihi zamla birlikte işverenlerin maliyetini, işçinin yükünü azaltacak çok önemli hamle yapılmış ve ücretler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştı.