HaberlerGaleriSON DAKİKA! Asgari ücrete ikinci zam sinyali! Masada hangi formüller var? İşte vergisiz asgari ücret hesabı
SON DAKİKA! Asgari ücrete ikinci zam sinyali! Masada hangi formüller var? İşte vergisiz asgari ücret hesabı
Asgari ücrete yeni zam için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel dönüşü uçakta gazetecilere 'Sendikalarla görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden esirgemeyiz' dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri milyonlar heyecanlandı. Artış için '2'li formül gündeme geldi.