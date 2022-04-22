HaberlerGaleriİşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
İşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
Kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman? Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere yönelik her yıl verilen 52 günlük ilave tediyelerinin 13 günlük ikinci taksiti için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini alacak işçiler çifte bayram yaşayacak. Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti 28 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. Peki, 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kamu işçisi ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...