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İşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman? Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere yönelik her yıl verilen 52 günlük ilave tediyelerinin 13 günlük ikinci taksiti için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini alacak işçiler çifte bayram yaşayacak. Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti 28 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. Peki, 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kamu işçisi ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022 17:06
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İşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 52 günlük ikramiyenin 13 günlük ikinci taksiti için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı öncesi tediye ödemeleri ile çifte bayram yaşayacak işçiler ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. İkramiye ödemeleri ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kamu işçisi ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

2022 2. TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılının ilk ikramiyesi 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. İkinci taksit ikramiye ödemeleri ise 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yılın ikinci yarısında yapılacak diğer 26 günlük ikramiye ödeme tarihleri de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Yani üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihi Temmuz ayında duyurulacak.

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İşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

KİM NE KADAR ALACAK?

İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.

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İşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8.673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılıyor.

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İşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

YARGITAY KARARIYLA HACİZ KONULAMIYOR

Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.

Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit olarak yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde yatırılmış oluyor.