İşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 52 günlük ikramiyenin 13 günlük ikinci taksiti için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı öncesi tediye ödemeleri ile çifte bayram yaşayacak işçiler ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. İkramiye ödemeleri ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kamu işçisi ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...