22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonların heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme takvimi belli oldu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, ikramiye ödemelerinin nisan ayının son haftası yapılacağı duyurulmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihi netleşti. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2022 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:18
  • 1
  • 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonların beklediği haber son dakika duyuruldu. Geçtiğimiz yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesi emeklilerin cebini rahatlatacak. Bayramlardan önce ikramiyelerini alan emekliler, 2022 Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin hangi tarihte verileceğini araştırıyordu. Peki, SSK Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2022 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

  • 3
  • 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

  • 4
  • 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

  • 5
  • 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER

İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.