22 Nisan 2022, Cuma
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: SSK Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonların heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme takvimi belli oldu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, ikramiye ödemelerinin nisan ayının son haftası yapılacağı duyurulmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihi netleşti. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2022 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:18
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