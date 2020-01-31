İşçiye en az 911 TL ikramiye bugün yattı! Asgari ücret tediye ücreti ne kadar? En düşük tediye ne kadar oldu?

Kamu işçilerine her yıl 4 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor. Tediye ödemelerinden 500 bin işçi yararlanıyor. Kamu işçilerinin en önemli ek gelir kaynağı olan tediye ücreti asgari ücretle birlikte zamlandı. İşçiler ilk taksidi bugün hesaplarında gördü. En düşük tediye ödemesi 911 TL olarak yapıldı. Asgari ücretli işçiler bu ücreti alırken, maaşları yüksek olan personeller daha fazla ödeme aldılar. Tediye ödemelerini araştıran işçiler ücret tablosunu merak ediyor. Peki, asgari ücret tediye ücreti ne kadar? En düşük tediye ne kadar oldu? İşte kamu işçisine ödenen tediye ücretlerinin detaylı tablosu...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





