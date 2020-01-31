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Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Doğum ve askerlik borçlanma ücreti ne kadar? İşte 2020 SGK prim ücretleri...
Türkiye'de 13 milyon kişi devletten emeklilik aylığı alıyor. Emekli olmak için 7200 gün SGK primi gerekiyor. Ayrıca yaş şartını da tamamlamak gerekiyor. Türkiye'de milyonlarca erkek için emeklilik yaş şartı 60, kadınlarda ise 58 olarak görülüyor. Birçok vatandaş primini tamamlıyor ancak yaş akdine takılıyor. Yaş şartına takılanlar için şu an için bir çözüm bulunmuyor. Ancak prim eksiği olanlar SGK'ya borçlanma ödemeleri yaparak erken emekli olabiliyor. Kadınlar borçlanma ile emekliliğini 2160 gün erkene çekebilirken, erkekler askerlik süresince boçlanabiliyor. Borçlanma ücretleri her yıl asgari ücret zammı ile artıyor. Bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 15 zam, SGK prim ödemelerine de yapıldı. Peki, doğum ve askerlik borçlanma ücreti ne kadar? İşte 2020 SGK prim ücretleri...
Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 10:19
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