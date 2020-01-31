Altın fiyatları serbest piyasada ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle başladı. Altının gram fiyatı 300 TL'nin üzerinde konumlanırken, çeyrek altın fiyatı 495 TL'nin üzerinde. Altın yatırımı yapmaya hazırlanan vatandaşlar uzmanların önerilerini yakından takip ediyor. Koronavirüs salgınına çözüm bulunamaması ile oluşan kargaşa ortamı altını güçlü tutuyor. Peki, altın fiyatları serbest piyasada ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





