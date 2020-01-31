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Altın fiyatları serbest piyasada ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle başladı. Altının gram fiyatı 300 TL'nin üzerinde konumlanırken, çeyrek altın fiyatı 495 TL'nin üzerinde. Altın yatırımı yapmaya hazırlanan vatandaşlar uzmanların önerilerini yakından takip ediyor. Koronavirüs salgınına çözüm bulunamaması ile oluşan kargaşa ortamı altını güçlü tutuyor. Peki, altın fiyatları serbest piyasada ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 09:30
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Altın fiyatları serbest piyasada ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para?

Altın fiyatları serbest piyasada yükselişini sürdürüyor. Altın haftanın son işlem gününe sakin başlarken, dün sert şekilde yükselmişti. Altının gramı 300 TL'nin üzerinde seyrederken, çeyrek altın fiyatı 495 TL'yi aştı. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından seyrediyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki hareketin yukarı yönlü seyredeceğini düşünüyor. Peki, altın fiyatları serbest piyasada ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları serbest piyasada ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para?

ALTINDA KORONAVİRÜS YÜKSELİŞİ

Altına dayalı borsa fonlarındaki altın miktarı son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Koronavirüs vakalarının sayısı 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınından etkilenenlerin sayısını geçti. Şu an için 140 kişi hayatını kaybetti. Çinli yetkililer koronavirüs sebebiyle büyümenin 2020 yılında %5'in altına düşebileceğini duyurdu.

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Altın fiyatları serbest piyasada ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para?

Altın güvenli liman olarak yatırımcıların öncelikli tercihi olmayı sürdürürken, FED'in faizleri düşük seviyelerde tutarken bilanço konusunda verdiği güvercin mesajlar ons altın alımlarını artırıyor.

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Altın fiyatları serbest piyasada ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para?

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün 15 ülkeye yayıldığını açıklarken bütün ülkelerin alarmda olması gerektiğini açıkladı. Powell da koronavirüsün küresel büyüme açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Altının ons cinsi, günü 0.50% değer kazancı ile tamamladı.

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Altın fiyatları serbest piyasada ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para?

ALTIN FİYATLARI SERBEST PİYASADA NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
302,90
303,12
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