HaberlerGaleri🔊Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? 🔔Beklenen açıklama geldi! Son gelişmeler...
🔊Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? 🔔Beklenen açıklama geldi! Son gelişmeler...
Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında asgari ücret yer alıyor ve 2022 yılının başında yapılan maaş zammı ile birlikte 2. zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Peki Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? Daha önce konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuştu ve yakın zamanda ise AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu açıklamalar yaptı. Asgari ücret 2. zam konusuna ilişkin son gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 13.04.2022 17:22Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 17:22