🔊Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? 🔔Beklenen açıklama geldi! Son gelişmeler...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl birkaç defa toplantı yapılıyor ve asgari ücret zammı değerlendiriliyor. Aralık ayında yapılan toplantıların ardından 2022 yılı asgari ücret zammı açıklandı ve yeniden bir artış yapılacağı iddiaları gündemde büyük etki yarattı. Peki Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da önemli açıklamalarda bulundu. İşte güncel durum!