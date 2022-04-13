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Haberler Galeri 🔊Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? 🔔Beklenen açıklama geldi! Son gelişmeler...

🔊Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? 🔔Beklenen açıklama geldi! Son gelişmeler...

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında asgari ücret yer alıyor ve 2022 yılının başında yapılan maaş zammı ile birlikte 2. zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Peki Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? Daha önce konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuştu ve yakın zamanda ise AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu açıklamalar yaptı. Asgari ücret 2. zam konusuna ilişkin son gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 17:22
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🔊Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? 🔔Beklenen açıklama geldi! Son gelişmeler...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl birkaç defa toplantı yapılıyor ve asgari ücret zammı değerlendiriliyor. Aralık ayında yapılan toplantıların ardından 2022 yılı asgari ücret zammı açıklandı ve yeniden bir artış yapılacağı iddiaları gündemde büyük etki yarattı. Peki Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da önemli açıklamalarda bulundu. İşte güncel durum!

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🔊Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? 🔔Beklenen açıklama geldi! Son gelişmeler...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından aralık ayında 2022 yılında geçerli olacak ücret belli oldu.

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🔊Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? 🔔Beklenen açıklama geldi! Son gelişmeler...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi.

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🔊Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? 🔔Beklenen açıklama geldi! Son gelişmeler...

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 'Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak.

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🔊Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Asgari ücret 2. zam gelecek mi? 🔔Beklenen açıklama geldi! Son gelişmeler...

Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak' açıklamasını yaptı.