977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Başvuru yaptıktan sonra anında hesaplarda...

977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün. Kamu ve özel bankalar pandemi döneminde ihtiyaç kredisi için kampanyalarını ardı ardına açıklıyor. Son günlerde kampanyalara ilgi oldukça artıyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından ihtiyaç kredisi için detaylar belli oldu. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Üstalik pandemi döneminde bankalara gitmeden digital olarak kredi başvuruları yapılabiliyor.