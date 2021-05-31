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Haberler Galeri 977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Başvuru yaptıktan sonra anında hesaplarda...

977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Başvuru yaptıktan sonra anında hesaplarda...

977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün. Kamu ve özel bankalar pandemi döneminde ihtiyaç kredisi için kampanyalarını ardı ardına açıklıyor. Son günlerde kampanyalara ilgi oldukça artıyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından ihtiyaç kredisi için detaylar belli oldu. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Üstalik pandemi döneminde bankalara gitmeden digital olarak kredi başvuruları yapılabiliyor.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 22:20
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977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Başvuru yaptıktan sonra anında hesaplarda...

Koronavirüs salgını sürecinde bankalar tarafından kampanyalar açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ihtiyaç kredisi taleplerinde bulunabilmek için bankaların kampanyalarını yakından araştırıyor. En dikkat çeken kampanyalarından bir tanesi de İş Bankası'ndan geldi. 3 ve 6 aya kadar geri ödemesiz kredi imkanı sağlanırken, 36 ay vade de cabası oluyor. Sağlanan kredi imkanlarıyla acil nakit ihtiyacı olanların derin nefes alması sağlanıyor. Üstelik kredi çekmek isteyenler bankalara gitmeden başvurularını yapabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Başvuru yaptıktan sonra anında hesaplarda...

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Başvuru yaptıktan sonra anında hesaplarda...

İŞ BANKASI 25 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere banka tarafından aylık yüzde 1,65 kredi faizi uygulanıyor. İş Bankası'nda 36 ay vadeli 25 Bin TL ihtiyaç kredisi için başvuran vatandaşlar bankaya her ay 977 TL kredi taksiti ödüyorlar. Bu müşteriler vade sonunda ise bankaya toplamda 35.196 TL toplam geri ödeme yapıyorlar.

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977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Başvuru yaptıktan sonra anında hesaplarda...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den

Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

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977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Başvuru yaptıktan sonra anında hesaplarda...

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla