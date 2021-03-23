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180 ay vadeli evler satışta: TOKİ'den uygun fiyatlı evler için dev kampanya! 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yeri...
TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için birçok kampanya bulunuyor. Uygun fiyatlı ev almak isteyen vatandaşlar, güncel konut fiyatlarını yakından takip ederken, TOKİ tarafından 31 ilde 137 konut ve 21 ilde 120 iş yeri için açık artırma açıklaması geldi. Açık artırma yöntemi ile satışa sunulacak konutlar için belirlenen tarihlerde müzayede yapılacak. Peki, TOKİ ucuz ev için başvuru nasıl yapılır? Ev ilanları hangi illerde geçerli? Evlerin satışı nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:08
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