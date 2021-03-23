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Haberler Galeri 180 ay vadeli evler satışta: TOKİ'den uygun fiyatlı evler için dev kampanya! 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yeri...

180 ay vadeli evler satışta: TOKİ'den uygun fiyatlı evler için dev kampanya! 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yeri...

TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için birçok kampanya bulunuyor. Uygun fiyatlı ev almak isteyen vatandaşlar, güncel konut fiyatlarını yakından takip ederken, TOKİ tarafından 31 ilde 137 konut ve 21 ilde 120 iş yeri için açık artırma açıklaması geldi. Açık artırma yöntemi ile satışa sunulacak konutlar için belirlenen tarihlerde müzayede yapılacak. Peki, TOKİ ucuz ev için başvuru nasıl yapılır? Ev ilanları hangi illerde geçerli? Evlerin satışı nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:08
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180 ay vadeli evler satışta: TOKİ'den uygun fiyatlı evler için dev kampanya! 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yeri...

TOKİ uygun fiyatlı evler için başvuru nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. sunacak.

30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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180 ay vadeli evler satışta: TOKİ'den uygun fiyatlı evler için dev kampanya! 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yeri...

AÇIK ARTIRMAYA NASIL KATILINIR?

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

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180 ay vadeli evler satışta: TOKİ'den uygun fiyatlı evler için dev kampanya! 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yeri...

PEŞİNAT VE VADE TUTARLARI

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

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180 ay vadeli evler satışta: TOKİ'den uygun fiyatlı evler için dev kampanya! 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yeri...

Ayrıca, Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

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180 ay vadeli evler satışta: TOKİ'den uygun fiyatlı evler için dev kampanya! 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yeri...

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?, NEREDE YAPILACAK?

30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.