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Haberler Galeri iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı

iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor. Kura sonuçları il bazında açıklanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 14 bin temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı için kura çekimi bugün tamamlanacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere toplam 26 ilin sonuçları açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi illerde açıklandı? Kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 09:24
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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kuraları çekiliyor. Heyecanla beklenen kura çekimi bugün tamamlanacak. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve aşçı olmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi alımına 737 bin 489 aday başvuru yaptı. Bazı illerin sonuçları açıklanırken diğer illerin kurası bugün tamamlanacak. Yüzbinlerce adayın heyecanla beklediği kura sonuçları ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi illerde açıklandı? Kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama...

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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00'den sonra açıklanacak.

14 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı

HANGİ İLLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI?

8 Nisan kura çekiminin ardından Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Ankara, İstanbul, Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illerinin kura sonuçları açıklandı.

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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı

BUGÜN HANGİ İLLER AÇIKLANACAK?

9 Nisan Perşembe günü Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı

37 bin 489 BAŞVURU YAPTI

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14 bin sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.