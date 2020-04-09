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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı
Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor. Kura sonuçları il bazında açıklanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 14 bin temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı için kura çekimi bugün tamamlanacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere toplam 26 ilin sonuçları açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi illerde açıklandı? Kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 09:24
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