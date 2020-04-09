iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kuraları çekiliyor. Heyecanla beklenen kura çekimi bugün tamamlanacak. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve aşçı olmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi alımına 737 bin 489 aday başvuru yaptı. Bazı illerin sonuçları açıklanırken diğer illerin kurası bugün tamamlanacak. Yüzbinlerce adayın heyecanla beklediği kura sonuçları ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi illerde açıklandı? Kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama...