Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan bayram harçlığı ile ilgili açıklama geldi. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından emekliler için bayram ikramiyesi veriliyor. Sosyal medyada emekli ve bayram ikramiyesi alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili duyuru yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 17:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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