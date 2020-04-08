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Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan bayram harçlığı ile ilgili açıklama geldi. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından emekliler için bayram ikramiyesi veriliyor. Sosyal medyada emekli ve bayram ikramiyesi alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili duyuru yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 17:59
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Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması

Son dakika haberi... Son günlerde emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Bayram harçlığı başvurularının Açık Kapı üzerinden alınacağı söyleniyordu. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. İşte bayram harçlığı ile ilgili son gelişmeler...

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Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması

BAKANLIKTAN BAYRAM HARÇLIĞI VE AÇIK KAPI PARA YARDIMI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, "emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası bayram harçlığı verileceği"ne ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

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Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması

Söz konusu birimlerin, Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

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Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması

"Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.