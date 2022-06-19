İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...

Temmuz ayında emekli ve memur olmak üzere birçok kalemde gelirler artacak. Temmuz zammı için geri sayım sürerken, enflasyon rakamlarının 4 Temmuz'da duyurulması bekleniyor. Temmuz zammı ile çalışanların işten ayrıldıklarında aldığı kıdem tazminatı tavanıda yükselecek. Bilindiği üzere aynı işyerinde en az bir yıl süreyle çalışan herkes için kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Kıdem tazminatından yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, kıdem tazminatı Temmuz ayında ne kadar, kaç TL oldu?