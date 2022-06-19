HaberlerGaleriİşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...
İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...
Bir çok maaş kaleminde Temmuz ayında artış yaşanacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile hesaplamalarda güncellemeler yapılıyor. Temmuz ayında memur maaş artışına paralele olarak kıdem tazminatı tavanı da artırılacak. Yapılan tahmini hesaba göre yüzde 40,25 artış ile tavan 14 bin lirayı geçecek. Kıdem tazminatı için hesaplamaları haberimizde derledik. Peki, Temmuz ayında kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?