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Haberler Galeri İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...

İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...

Bir çok maaş kaleminde Temmuz ayında artış yaşanacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile hesaplamalarda güncellemeler yapılıyor. Temmuz ayında memur maaş artışına paralele olarak kıdem tazminatı tavanı da artırılacak. Yapılan tahmini hesaba göre yüzde 40,25 artış ile tavan 14 bin lirayı geçecek. Kıdem tazminatı için hesaplamaları haberimizde derledik. Peki, Temmuz ayında kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2022 19:29
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İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...

Temmuz ayında emekli ve memur olmak üzere birçok kalemde gelirler artacak. Temmuz zammı için geri sayım sürerken, enflasyon rakamlarının 4 Temmuz'da duyurulması bekleniyor. Temmuz zammı ile çalışanların işten ayrıldıklarında aldığı kıdem tazminatı tavanıda yükselecek. Bilindiği üzere aynı işyerinde en az bir yıl süreyle çalışan herkes için kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Kıdem tazminatından yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, kıdem tazminatı Temmuz ayında ne kadar, kaç TL oldu?

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İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...

Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlar kıdem tazminatı alıyor. Bunun dışında istifa ederek tazminat alma imkanı da var.

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İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...

Bunun için bazı istisnalar 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde sıralanıyor. Emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik, emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak yeterli oluyor.

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İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI OCAK VE TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE BELİRLENİYOR

Ancak kıdem tazminatının da bir üst rakamı bulunuyor. Maaş ne olursa olsun 1 yıl için bu rakamı geçmeyen bir maaş tazminat olarak ödeniyor. Kıdem tazminatı tavanı ise her sene ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor.

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İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KIDEM TAZMİNATI İÇİN AÇIKLAMA YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ve Temmuz aylarında genelge yayımlayarak yeni kıdem tazminatı tavanını açıklıyor.