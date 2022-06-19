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Haberler Galeri Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...

Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...

13 milyondan fazla asgari ücretli Temmuz ayında maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam gelecek. Başkan Erdoğan ve bakanlar tarafından asgari ücret hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Zamma yeşil ışığın yakılmasının ardından vatandaşlar sıklıkla ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması geldi. Peki, asgari ücret zammı için 3 formül detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2022 18:15
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Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...

Asgari ücret zammı için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşçi ve işvereni yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret Temmuz zammı için belirli aralıklarla açıklamalar geliyor. Başkan Erdoğan açıklamasında asgari ücret için yeşil ışık yakmıştı. Erdoğan, ''Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.'' demişti. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...

Bilindiği üzere enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler haziran ayı verilerine çevrildi. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam, açıklanacak enflasyon rakamları doğrultusunda gerçekleşecek.

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Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...

Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz Pazar gününe denk geldiğinden dolayı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Yani 18 gün kaldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş konuşmasında asgari ücret zammıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...

"Döviz fiyatlarının oynaklığı bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığıdır. Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olmasıdır. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak diğer taraftan da vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız.

Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine'nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

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Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR DOKUNUŞ YAPILACAK

Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.

Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.