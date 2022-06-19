HaberlerGaleriAsgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...
Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...
13 milyondan fazla asgari ücretli Temmuz ayında maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam gelecek. Başkan Erdoğan ve bakanlar tarafından asgari ücret hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Zamma yeşil ışığın yakılmasının ardından vatandaşlar sıklıkla ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması geldi. Peki, asgari ücret zammı için 3 formül detayları...