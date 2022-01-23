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Haberler Galeri 4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak?

4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak?

4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak? AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ödemesi, işçilere her ay maaşının dışında yatan bir ödemeydi. Ödenen vergiden bir kısım geri iade ediliyor ve bu miktar işçinin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişiyordu. Yeni düzenleme sonrası, asgari ücretin üstünde ödeme alan işçiler AGİ alıp alamayacağını merak ediyor. İşte merak edilen konuyla ilgili detaylar!

Giriş Tarihi: 23.01.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 09:41
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4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak?

Asgari ücretin üzerinde maaş alan ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçi, Şubat ayı başında maaş alacak. Bu işçilerin merak ettiği konulardan birisi AGİ ödemeleri oldu. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ödemesi ile işçiler maaşının üzerinde bir ödeme alıyordu. Bekar, evli, çocuklu çalışanlara ödenen AGİ miktarında değişiklik yaşanıyordu. Peki; 4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak? Detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.

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4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdem'in açıklamaları şu şekildeydi:

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4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak?

AGİ vergi iadesiydi zaten. Asgari geçim indiriminde gelir vergisi ödüyoruz biz çalışanlar olarak bu ödediğimiz gelir vergisinden bir iade. Karıştırmamak lazım.

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4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak?

Biz çalışırken bir vergi veriyorduk. Gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyordu. Bu verginin bir kısmını devlet diyordu ki ben senin medeni durumuna ve çocuk sayına göre sana geri iade ediyorum.