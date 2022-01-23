4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak?

4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak? AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ödemesi, işçilere her ay maaşının dışında yatan bir ödemeydi. Ödenen vergiden bir kısım geri iade ediliyor ve bu miktar işçinin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişiyordu. Yeni düzenleme sonrası, asgari ücretin üstünde ödeme alan işçiler AGİ alıp alamayacağını merak ediyor. İşte merak edilen konuyla ilgili detaylar!