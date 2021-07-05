05 Temmuz 2021, Pazartesi
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İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...
Son dakika... Taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Kamuda ve yerel yönetimlerde taşeronlar yanında çalışan işçiler, kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına ve yerel yönetim şirketlerinin sürekli işçi kadrolarına geçirilmişti. 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, gözler maaş zammına çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi ne oldu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.07.2021 17:25
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