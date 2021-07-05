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Haberler Galeri İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...

İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...

Son dakika... Taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Kamuda ve yerel yönetimlerde taşeronlar yanında çalışan işçiler, kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına ve yerel yönetim şirketlerinin sürekli işçi kadrolarına geçirilmişti. 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, gözler maaş zammına çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi ne oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021 17:25
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İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...

Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Bugün memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan enflasyon zammının ardından gözler taşeron ve kamu işçilerine maaşlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirlenmesinde etkili olacak. Söz konusu döneme ait enflasyon verisi, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak. Peki, taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...

ENFLASYON DİKKATE ALINACAK

2021 yılının ilk altı aylık enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.

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İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...

4 BİN 800 LİRA TALEP EDİLİYOR

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türk-İş ve Hak-İş'in tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini istediğini ve 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettiğini bildirdi. Ağar açıklamalarının devamında şöyle dedi:

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İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...

"İşçi heyeti olarak taleplerimizi sunduk. Bundan sonraki süreçte Kamu İşveren Heyeti'nden geri dönüş bekliyoruz. Onların geri dönüşüne göre süreç hızlanır. Biz işçinin geçinebileceği bir ücreti almasını istiyoruz. Diyaloğa hazırız. Kamu İşveren Heyeti ile ortak bir noktada anlaşacağımızı düşünüyoruz. En güzel toplu iş sözleşmesi masada biten sözleşmedir. Amacımız, sözleşmeyi uzlaşıyla masada imzalamak."

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İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...

İŞÇİLERİN MAAŞ ZAMMINDA FLAŞ GELİŞME

Hak-İş'in Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürüttüğü, "Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, görüşmeleri devam eden 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' hakkında şu ifadeleri kullandı: