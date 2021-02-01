İşçilere müjde geldi! 4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? 2021 toplu sözleşme kapsamında...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor.