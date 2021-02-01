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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İşçilere müjde geldi! 4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? 2021 toplu sözleşme kapsamında... İşçilere müjde geldi! 4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? 2021 toplu sözleşme kapsamında...
Taşeron işçilerin maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AÇSH ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı bulunuyor. Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan maaş zammı ile ilgili bazı oranlar ortaya çıktı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? 2021 zam oranı açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 15:18
Taşeron işçilerin maaş zammı belli oldu mu? Her altı aylık dönemlerde yüzde 4 zam uygulanan taşeron işçiler, bu oranın artırılmasını talep ediyor. Şubat ayına girmemiz ile birlikte maaş zam oranı hakkında son gelişmeleri merak eden işçiler, konu hakkında detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek zam oranı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor.
HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi." AÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.