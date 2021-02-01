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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 01 Şubat sigara fiyatları zamlı güncel liste! Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları... 01 Şubat sigara fiyatları zamlı güncel liste! Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...
Sigara fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Şubat ayına girmemiz ile birilte sigara tiryakileri tarafından zamlı güncel liste araştırılmaya başlandı. Sigara ve tütün ürünlerinin ÖTV ve maktu vergi oranlarında yapılan değişiklik sonrası, hangi markaya ne kadar zam geleceği araştırılmaya başlandı. Peki, 01 Şubat itibarıyla sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları ne kadar oldu? İşte 01 Şubat güncel sigara fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 12:41
Sigara fiyatları ne kadar oldu? Şubat ayı itibarıyla sigaraya zam yapıldı mı? Geçtiğimiz haftalarda sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapılmış, maktu vergi oranları ise artırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından zam tartışmaları başlamıştı. Hangi markaya ne kadar zam yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden markaların güncel fiyatlarını araştırıyor. Marka marka son fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞUBAT'TA SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara fiyatları konusunda zam iddiaları sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Ancak sigara firmaları JTI, BAT ve Philip Morris tarafından zam konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2021 Şubat ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL