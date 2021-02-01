01 Şubat sigara fiyatları zamlı güncel liste! Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...

Sigara fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Şubat ayına girmemiz ile birilte sigara tiryakileri tarafından zamlı güncel liste araştırılmaya başlandı. Sigara ve tütün ürünlerinin ÖTV ve maktu vergi oranlarında yapılan değişiklik sonrası, hangi markaya ne kadar zam geleceği araştırılmaya başlandı. Peki, 01 Şubat itibarıyla sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları ne kadar oldu? İşte 01 Şubat güncel sigara fiyatları...