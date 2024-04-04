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Bayram trafiği başladı! 20 milyon kişi yollara dökülecek | Günlük bin ek sefer
Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. 6 milyon kişi otobüsle, 4 milyon uçakla, kalanı da özel araçlarla olmak üzere toplam 20 milyon kişi yollara dökülecek. Günlük 5 bin ton tatlının satılacağı bayram dönemi, perakende cirosuna da yüzde 25 katkı sağlayacak.
Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2024 07:06Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 07:14