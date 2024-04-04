Bayram trafiği başladı! 20 milyon kişi yollara dökülecek | Günlük bin ek sefer

En yoğun dönem ise resmi tatilin başladığı 5 Nisan'dan itibaren yaşanacak. 6 milyon kişinin otobüsle seyahat edeceği bayram döneminde 4 milyon kişi de uçaklarla yolculuk yapacak. Buna tren ve özel araçla seyahat eklendiğinde bayram döneminde 20 milyon kişi yollara dökülecek.

