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Bayram trafiği başladı! 20 milyon kişi yollara dökülecek | Günlük bin ek sefer

Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. 6 milyon kişi otobüsle, 4 milyon uçakla, kalanı da özel araçlarla olmak üzere toplam 20 milyon kişi yollara dökülecek. Günlük 5 bin ton tatlının satılacağı bayram dönemi, perakende cirosuna da yüzde 25 katkı sağlayacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 07:14
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Bayram trafiği başladı! 20 milyon kişi yollara dökülecek | Günlük bin ek sefer

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bereketiyle gelen bayramı, turizmden ulaştırmaya gıdadan tekstile tüm sektörleri hareketlendirdi. Uçak, otobüs ve özel araçlarla 20 milyon kişinin seyahat edeceği Ramazan Bayramı için yollar bugünden itibaren hareketlenecek.

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Bayram trafiği başladı! 20 milyon kişi yollara dökülecek | Günlük bin ek sefer

GÜNLÜK 1.000 EK SEFER
Normal zamanda günde 1.500 otobüsün çıktığı İstanbul otogarından bayram döneminde ek seferlerle birlikte 2.500 otobüs yollara dökülecek.

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Bayram trafiği başladı! 20 milyon kişi yollara dökülecek | Günlük bin ek sefer

En yoğun dönem ise resmi tatilin başladığı 5 Nisan'dan itibaren yaşanacak. 6 milyon kişinin otobüsle seyahat edeceği bayram döneminde 4 milyon kişi de uçaklarla yolculuk yapacak. Buna tren ve özel araçla seyahat eklendiğinde bayram döneminde 20 milyon kişi yollara dökülecek.

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Bayram trafiği başladı! 20 milyon kişi yollara dökülecek | Günlük bin ek sefer

4 MİLYAR TL CİRO
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs firmalarının uzun zamandır zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu bayram sektöre biraz nefes aldırdı. Otobüslerimiz genellikle boş gittiği için birçok firma yüzde 40-50 indirim uyguluyordu. Şimdi bayram döneminde talep yüksek olduğu için otobüsler dolacak, fiyatlar normale gelecek, sektörün yüzü gülecek" dedi.

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Bayram trafiği başladı! 20 milyon kişi yollara dökülecek | Günlük bin ek sefer

Bugünden itibaren bayram hareketliliğinin başladığını anlatan Yıldırım, "Tatilin ilk üç günü ve dönüşteki üç günü çok yoğun. İstanbul otogarından günde 1.000- 1.500 otobüs çıkarken bu dönemde ek seferlerle 2.500 otobüs çıkacak. Bayram boyunca otobüslerle 6 milyon kişi seyahat edecek. Otobüsçülük sektöründe 4 milyar TL ciro oluşacak" diye konuştu.