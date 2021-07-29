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İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur-Sen tarafından seyyanen zam ve yüzdelik dilim talepleri iletildi. Kamu ve taşeron işçileri maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda ortaya çıkacak zam oranı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2021 19:42 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 19:44
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İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşçi zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Toplu sözleşme için görüşmelerde sona gelinirken, maaş için yeni talepler gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın zam teklifinin ardından gözler yeni maaşlara çevrilmişti. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?

700 bin işçi toplu sözleşmede bu hafta yeni teklif bekliyor.

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor.

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İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

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İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.

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İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?

4 BİN 800 LİRA TALEP EDİLİYOR

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türk-İş ve Hak-İş'in tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini istediğini ve 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettiğini bildirdi. Ağar açıklamalarının devamında şöyle dedi: