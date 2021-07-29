İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşçi zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Toplu sözleşme için görüşmelerde sona gelinirken, maaş için yeni talepler gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın zam teklifinin ardından gözler yeni maaşlara çevrilmişti. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?