29 Temmuz 2021, Perşembe
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İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?
Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur-Sen tarafından seyyanen zam ve yüzdelik dilim talepleri iletildi. Kamu ve taşeron işçileri maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda ortaya çıkacak zam oranı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2021 19:42 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 19:44
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