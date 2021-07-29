2021 kıdem tazminatı ne kadar | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatında yeni tavan

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır | Milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatı, yılda iki kez değişiyor. 2021 yılının ikinci yarısı için 7 bin 638 TL'den 8 bin 284 TL'ye çıktı. Böylece bir işyerinde 5 yıl çalışmış biri eğer işten çıkarılırsa kıdem tazminatı olarak 41 bin 420 TL alacak.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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