29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2021 kıdem tazminatı ne kadar | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatında yeni tavan

2021 kıdem tazminatı ne kadar | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatında yeni tavan

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır | Milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatı, yılda iki kez değişiyor. 2021 yılının ikinci yarısı için 7 bin 638 TL'den 8 bin 284 TL'ye çıktı. Böylece bir işyerinde 5 yıl çalışmış biri eğer işten çıkarılırsa kıdem tazminatı olarak 41 bin 420 TL alacak.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 10:47
  • 1
  • 13
2021 kıdem tazminatı ne kadar | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatında yeni tavan
2021'in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı da artarak 8 bin 284 lira oldu. Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
2021 kıdem tazminatı ne kadar | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatında yeni tavan
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı temmuz-aralık dönemi Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgeyi yayımladı. Buna göre 2021'nin temmuz-aralık döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlendi.
  • 3
  • 13
2021 kıdem tazminatı ne kadar | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatında yeni tavan
Genelgeyle, temmuz ayından aralık ayına kadarki sürede işverenler, çalışanlarına en fazla 8 bin 284 lira kıdem tazminatı ödeyebilecek, tazminat bunun üzerinde de çıksa, 8 bin 284 liradan fazla ödeme yapmayacak.
  • 4
  • 13
2021 kıdem tazminatı ne kadar | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatında yeni tavan

5 YILDA 41 BİN 420 LİRA
Daha açık şöyle anlatayım. Çalışanın aylık giydirilmiş ücreti 10 bin lira ise ve işyerinde 5 yıl çalışmışsa; tazminat toplamı 50 bin lira olsa da tavan 8 bin 284 lira olduğundan, en fazla 41 bin 420 lira alabiliyor.

  • 5
  • 13
2021 kıdem tazminatı ne kadar | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatında yeni tavan
Bu yılın başında ise kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638 lira olarak belirlenmişti. Buna göre de 2021'in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı emekli maaşları ve görevdeki memurların zam oranı kadar, yüzde 8.45 oranında artırılmış oldu.