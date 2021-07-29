Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kıdem tazminatı her dönem çalışanlar tarafından hesaplanan konular arasında yer alıyor. 1 yıldan fazladır aynı iş yerinde çalışan işçiler, işveren tarafından işten çıkarılması durumunda ne kadar kıdem tazminatı merak ediliyor. Bu süreçte brüt maaşa bakılsa da tavan fiyat dikkate alınan unsur oluyor. İşte, kıdem tazminatı tavan fiyat ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?