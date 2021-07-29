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Haberler Galeri Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...

Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kıdem tazminatı her dönem çalışanlar tarafından hesaplanan konular arasında yer alıyor. 1 yıldan fazladır aynı iş yerinde çalışan işçiler, işveren tarafından işten çıkarılması durumunda ne kadar kıdem tazminatı merak ediliyor. Bu süreçte brüt maaşa bakılsa da tavan fiyat dikkate alınan unsur oluyor. İşte, kıdem tazminatı tavan fiyat ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2021 20:06 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 20:06
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Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...

Kıdem tazminatı için kritik detay. Tavan fiyat 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı. Maaşa ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı listesi belli oldu. Kıdem tazminatına yönelik yapılan yeni düzenlemeler çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kıdem tazminatı işçinin, aynı iş yerinde bir yılını doldurmasının ardından, işveren tarafından işten çıkarılması sonucunda verilmektedir. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından kıdem tazminatı tavan fiyatı 8 bin 284 TL'ye çıkartıldı. Hal böyle olunca vatandaşlar kıdem tazminatı hesaplama detaylarını sorgulamaya başladı.

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Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...

KIDEM TAZMİNATINA 646 LİRALIK ARTIŞ

Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliye ve memura yapılan zamlar belli oldu. Bunun yanı sıra kıdem tazminatı tavan fiyatı da değişti. 2021 yılın ilk yarısında kıdem tazminatı 7 bin 638 TL olarak belirlenmişti.

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Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...

2021 yılının ikinci yarısından sonra yani temmuz ayı itibarıyla 646 TL'lik bir artış yapılarak rakam 8 bin 284 TL'ye çıktı. Böylece maaşı tavan fiyatını geçenler için 8 bin 284 TL uygulanacak. 5 yıl çalışan biri eğer işten çıkarılırsa kıdem tazminatı olarak 41 bin 420 TL alacak.

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Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...

TAZMİNAT 8 BİN 284 TL'DEN FAZLA OLMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı temmuz-aralık dönemi Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgeyi yayımladı.

Genelgeyle, temmuz ayından aralık ayına kadarki sürede işverenler, çalışanlarına en fazla 8 bin 284 lira kıdem tazminatı ödeyebilecek, tazminat bunun üzerinde de çıksa, 8 bin 284 liradan fazla ödeme yapmayacak.

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Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor.