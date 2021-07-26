İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

700 bine yakın işçiyi yakından ilgilendiren maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Taşeron ve kamu işçisi tarafından maaşlara ne kadar zam yapılacağı heyecanla beklenirken, Memur-Sen tarafından seyyanen zam ve yüzdelik dilim talepleri iletildi. Bu ay içerisinde sonuçlanması beklenen işçi zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum nedir? İşte son gelişmeler...