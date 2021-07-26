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İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

700 bine yakın işçiyi yakından ilgilendiren maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Taşeron ve kamu işçisi tarafından maaşlara ne kadar zam yapılacağı heyecanla beklenirken, Memur-Sen tarafından seyyanen zam ve yüzdelik dilim talepleri iletildi. Bu ay içerisinde sonuçlanması beklenen işçi zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum nedir? İşte son gelişmeler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 26.07.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 11:16
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İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

İşçi zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yüz binlerce kamu işçisinin Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın zam teklifinin ardından gözler yeni maaşlara çevrilmişti. Memur-Sen tarafından da zam teklifinin yapılmasının ardından sonuçların hangi tarihte belli olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

Hak-İş ve Türk-İş heyetlerinin ortak hazırlanarak oluşturdukları teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletilmişti. Heyetler, en düşük aylık brüt ücretinin 4.800 liraya yükseltilmesini talep etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

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İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

MEMUR-SEN ZAM TALEBİNİ AÇIKLADI

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. Memur-Sen teklifini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na saat 14.00 itibarıyla teslim etmiş olacak.

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İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"5'nci dönem toplu sözleşmenin zararları görülmeli, 600 lira seyyanen zamla kayıplar giderilmelidir. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, hakem kararıyla üretilen 5'nci dönem toplu sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 lira tutarında seyyanen zam yapılmalıdır."

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İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

4 BİN 800 LİRA TALEP EDİLİYOR

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türk-İş ve Hak-İş'in tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini istediğini ve 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettiğini bildirdi. Ağar açıklamalarının devamında şöyle dedi: