Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...

Altın fiyatları nasıl seyredecek? Alım-satım yapılır mı? gibi sorular, yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yatırım aracı olarak ön planda olan altın, koronavirüs salgını sonrası dalgalı seyir izledi. Son zamanlarda inişli-çıkışlı seyir izleyen altın fiyatlarında ağustos ayı beklentisi açıklandı. Gram altın haftaya yükselişle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.811 dolardan alıcı buluyor. Dünya genelinde vaka sayılarının risk algısını yükselttiğini kaydeden uzmanlar, bu durumun güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırdığını söyledi.