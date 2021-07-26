26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...
Pandemi nedeniyle küresel piyasalarda hareketlilik yaşayan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Alım-satım yapmak isteyen yatırımcılar için uzmanlardan flaş açıklama geldi. Son zamanlarda dalgalı seyreden altın fiyatlarının ağustos ayı beklentisini açıklayan uzmanlari agresif yükseliş öncesi alım-satım yapılması konusunda uyardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını, suni özellikle patlama öncesi yani agresif yükseliş öncesi son bir hamle ile alım fırsatı verebileceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 26.07.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 13:08
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