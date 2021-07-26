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Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...

Pandemi nedeniyle küresel piyasalarda hareketlilik yaşayan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Alım-satım yapmak isteyen yatırımcılar için uzmanlardan flaş açıklama geldi. Son zamanlarda dalgalı seyreden altın fiyatlarının ağustos ayı beklentisini açıklayan uzmanlari agresif yükseliş öncesi alım-satım yapılması konusunda uyardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını, suni özellikle patlama öncesi yani agresif yükseliş öncesi son bir hamle ile alım fırsatı verebileceğini açıkladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 13:08
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Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...

Altın fiyatları nasıl seyredecek? Alım-satım yapılır mı? gibi sorular, yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yatırım aracı olarak ön planda olan altın, koronavirüs salgını sonrası dalgalı seyir izledi. Son zamanlarda inişli-çıkışlı seyir izleyen altın fiyatlarında ağustos ayı beklentisi açıklandı. Gram altın haftaya yükselişle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.811 dolardan alıcı buluyor. Dünya genelinde vaka sayılarının risk algısını yükselttiğini kaydeden uzmanlar, bu durumun güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırdığını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alım-satım yapmak isteyen yatırımcılar için uyarılard bulundu. Memiş'in altın fiyatları ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

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Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...

"Altın ve gümüşün bir miktar değer kazandığını, destek sevilerinin altına kaymak istemediğini yükseliş isteğini koruduğunu görüyoruz.

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Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...

Altın haftanın son işlem gününde altının gram fiyatının 497-507 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altın fiyatı 495- 505 aralığına sıkıştı ama bu hafta 497-507 lira aralığında işlem gördü.