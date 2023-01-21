21 Ocak 2023, Cumartesi
İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
Kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 700 bin işçininin merakla beklediği maaş zammında resmi görüşmeler başladı. Taban ücrette iyileştirme ve üstüne refah payı talep edilen ilk görüşmenin ardından gözler zam oranına çevrildi. Peki, 2023 işçi zammı son durum nedir? 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:56
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