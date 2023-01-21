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Haberler Galeri İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

Kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 700 bin işçininin merakla beklediği maaş zammında resmi görüşmeler başladı. Taban ücrette iyileştirme ve üstüne refah payı talep edilen ilk görüşmenin ardından gözler zam oranına çevrildi. Peki, 2023 işçi zammı son durum nedir? 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:56
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İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

700 bin kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri başlarken, gözler zam oranına çevrildi. 2021'de imzalanan protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresi bu ay, geri kalanları ise mart ayında bitecek. Peki, 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 20 Ocak tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti.

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İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Atalay, "700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine bugün resmen başladık." dedi.

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İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

TÜRK-İŞ'İN TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Atalay, Bakan Bilgin ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili bugün ilk resmi toplantıda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi 2023 yılında bizim taleplerimizin başında işte bu asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor. Yani 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle bir sıkıntımız var. Talebimizin bir tanesi bu. Hemen akabinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere refah payının işçi arkadaşlarımıza verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam."

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İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

İKİNCİ TOPLANTI 23 OCAK'TA

Atalay, pazartesi günü de HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarının katılımıyla ortak bir toplantı yapacaklarını söyledi.