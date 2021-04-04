Aylık yüzde 1,49 faiz! 36 ay vadeyle 50.000 TL kredi imkanı! Online kolay başvuru şartları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. QNB Finansbank harekete geçti. Avantajlı kredi paketi müşterilerin kullanımına sunuldu. İhtiyaç kredisinde faizler düşürüldü. Avantajlı kredi fırsatı kamu çalışanlarını kapsıyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi paketi, 36 aya varan vade seçenekleri ve 3 ay erteleme avantajı sağlıyor.