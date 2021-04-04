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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Aylık yüzde 1,49 faiz! 36 ay vadeyle 50.000 TL kredi imkanı! Online kolay başvuru... Aylık yüzde 1,49 faiz! 36 ay vadeyle 50.000 TL kredi imkanı! Online kolay başvuru...
Pandemi döneminde ihtiyacı olanlar kredi fırsatını sorgulamayı sürdürüyor. Bankalar yeni yıl sonrasında kredi fırsatlarını duyurmaya devam ediyor. QNB Finansbank avantajlı koşullarda sunulan kredi fırsatı ile ilgili detayları paylaşarak kampanya bitim tarihi hatırlatıldı. Nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına sunulan avantajlı kredi paketinin detaylarını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 04.04.2021 19:54
Aylık yüzde 1,49 faiz! 36 ay vadeyle 50.000 TL kredi imkanı! Online kolay başvuru şartları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. QNB Finansbank harekete geçti. Avantajlı kredi paketi müşterilerin kullanımına sunuldu. İhtiyaç kredisinde faizler düşürüldü. Avantajlı kredi fırsatı kamu çalışanlarını kapsıyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi paketi, 36 aya varan vade seçenekleri ve 3 ay erteleme avantajı sağlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel aylık yüzde 1,49 faiz oranlarından başlayan ihtiyaç kredisi sunuyor. QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi paketi, 36 aya varan vade seçenekleri ve 3 ay erteleme avantajı sağlıyor.
Banka müşterileri, 6 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, şubelere gitmeden QNB Finansbank'ın cep ve internet şubesinden ve qnbfinansbank.com adresinden başvuru yapabilecek. 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezi hattını arayarak da fırsattan yararlanılabilecek.
Henüz banka müşterisi olmayanlar ise www.qnbfinansbank.com adresinden ya da şubelerden başvurabilecek.
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
- Konut kredisi: 1.32
- İhtiyaç kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.55 ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
- Tüketici kredisi: 1.51
- Taşıt kredisi: 1.56 - Konut kredisi: 1.37