26 Aralık 2022, Pazartesi
Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...
Asgari ücret artışının belli olmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Enflasyon ve seyyanen zammın gündeme geldiği 2023 Ocak zammı için geriye son bir veri kaldı. Milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ederken, büyük zam beklentisi vatandaşı heyecanlandırdı. Son çıkan rakamlara göre yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Peki, 2023 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:21
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