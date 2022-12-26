Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...

Emekli ve memur maaşı için gözler 3 Ocak'a çevrildi. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile emekli ve memura yapılacak enflasyon zammı kesinleşecek. En düşük maaşların ne kadar olacağı merak edilirken, son veri öncesi ortaya çıkan rakamlar ve açıklamalar büyük zammın yolda olduğunu gösteriyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...