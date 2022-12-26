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Haberler Galeri Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...

Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...

Asgari ücret artışının belli olmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Enflasyon ve seyyanen zammın gündeme geldiği 2023 Ocak zammı için geriye son bir veri kaldı. Milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ederken, büyük zam beklentisi vatandaşı heyecanlandırdı. Son çıkan rakamlara göre yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Peki, 2023 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:21
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Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...

Emekli ve memur maaşı için gözler 3 Ocak'a çevrildi. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile emekli ve memura yapılacak enflasyon zammı kesinleşecek. En düşük maaşların ne kadar olacağı merak edilirken, son veri öncesi ortaya çıkan rakamlar ve açıklamalar büyük zammın yolda olduğunu gösteriyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...

BÜYÜK ZAM YOLDA

Bakan Bilgin emekli ve memurları sevindirecek ek zam sinyali verdi. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli ve memur maaşlarında büyük artış olacak.

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Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...

Bu yıl sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya, Temmuz'da ise bu rakam 3.500 liraya yükseltilmişti. 2023 Ocak'ta yine 1.500-2.000 liralık bir refah arıtşı gündeme gelirse taban maaşın 5.000 liranın üzerinde olması bekleniyor.

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Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...

YÜZDE KAÇ ARTIŞ OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem konu hakkında yaptığı açıklamada, "3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak." ifadelerini kullandı.

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Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre memura yüzde 15,11 zam, emekliye yüzde 14,04 zam görüldü.