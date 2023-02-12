HaberlerGaleriŞubat ayı ZAMLI evde bakım maaşı YATTI mı, hangi illerde yattı? 12 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI yatan İLLER LİSTESİ!
Şubat ayı ZAMLI evde bakım maaşı YATTI mı, hangi illerde yattı? 12 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI yatan İLLER LİSTESİ!
12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi, arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı her ay il il kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. Yeni yılda maaşlara yapılan zammın ardından söz konusu maaşlara da zam geldi. Ödemelerden faydalanan vatandaşların gözü evde bakım maaşı yatan illeri sorgulama ekranına çevrilmiş durumda. İşte, Şubat ayı güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi!